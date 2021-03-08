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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Zonguldak'ta 2 TL'ye yükseltilen ekmek zammı mahkemeden döndü

Zonguldak'ta 2 TL'ye yükseltilen ekmek zammı mahkemeden döndü

- Ekmekler, fırından detaylar, ekmek alanlar

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-- Esnaf Kıvanç Papila ile röp.
-- Sokak detayları

( ZONGULDAK ) Zonguldak'ta 2 TL'ye yükseltilen ekmek zammı mahkemeden döndü ZONGULDAK

- Zonguldak’ta 220 gram ekmeğe 50 kuruş zam yapılarak 2 TL’den satılması üzerine Zonguldak Valiliği tarafından konu yargıya taşındı. 1. Asliye Hukuk Mahkemesi de Valiliğin ihtiyati tedbir talebini kabul ederek zammın durdurulmasına karar verdi. Zonguldak'ta 220 gam ekmeğin 1,5 TL'den 2 TL'ye çıkarılmasıyla ilgili yargıya taşınan ekmek zammı mahkemeden geri döndü. Ekmeğin üretimindeki ham maddelerin zamlandığı gerekçesiyle fiyatı 50 kuruş zamlandı. Bunun üzerine Valilik itiraz komisyonu kurdu. Ancak komisyonda fiyatın geri çekilmesi kararı oy çokluğuyla reddedilince Ticaret İl Müdürlüğü Valilik makamının talebiyle konuyu yargıya taşıdı. Valiliğin ihtiyatlı tedbir kararı ise 1. Asliye Hukuk Mahkemesince kabul edildi. Ekmeğe yapılan 50 kuruşluk zam durduruldu. Ancak fırıncı esnafı henüz kararın kendilerine ulaşmadığını söyleyerek ekmeği 2 TL'den satmaya devam etti. Öte yandan meslek odalarının önümüzdeki günlerde basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi. (OA
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