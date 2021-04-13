Ziraat Bankası ile GÜBRETAŞ’tan işbirliği

-Genel Müdür Çakar'ın konuşması

-Toplantıdan detaylar

-İmzadan detaylar

-Hatıra fotoğrafı çekiminden detaylar



( ANKARA )- Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Poyraz: “Yaklaşık 7 ton altın üretmeyi planlıyoruz”- Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar: “Projenin sadece köprü kredisi 135 milyon dolarlık” ANKARA



- Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki GÜBRETAŞ Maden Yatırımları A.Ş.’ye ait Söğüt Maden Sahasındaki altın kaynağının, ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla Ziraat Bankası ile GÜBRETAŞ Maden Yatırımları A.Ş. arasında “Söğüt Altın Madeni Projesi Hazırlık Dönemine İlişkin İşbirliği-Kredi Sözleşmesi” imzalandı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki GÜBRETAŞ Maden Yatırımları A.Ş., Bilecik'in Söğüt ilçesindeki maden sahasında bulunan 3,5 milyon onsluk (109 ton) altın kaynağını Türkiye ekonomisine yerli imkânlarla kazandırması hedefleniyor. Bu kapsamda Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ Maden Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar’ın katılımlarıyla “Söğüt Altın Madeni Projesi”nin hazırlık safhasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. GÜBRETAŞ’a ait sahada keşfedilen ve 2008 yılında işletilmek üzere özel bir şirkete devredilen maden, söz konusu şirketin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle iptal edilmişti. Hukuki sürecin 2019 yılı Aralık ayında tamamlanmasının ardından sahanın her türlü hakkı GÜBRETAŞ adına tescil edildi. 2021 yılı Mart ayı içerisinde ise söz konusu ruhsat sahası GÜBRETAŞ Maden Yatırımları A.Ş.’ye devredildi. Maden sahasında yapılan tetkikler sonucu 1 milyon 920 bin onsu rezerv olmak üzere toplamda 3,5 milyon ons altın kaynağı raporlandı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ Maden Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz, Ziraat Bankası ile geçmişten bugüne sürdürdükleri iş birliğinin daha iyi noktaya taşınması için bu işbirliği protokolünü imzaladıklarını belirterek, “Özelinde Ziraat Bankasıyla geçmişten bugüne sürdürdüğümüz iş birliğimizi daha iyi bir dereceye taşıma noktasında bir protokol imzalayacağız. Bildiğiniz gibi Ziraat Bankası ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Türk tarımının en önemli iki aktöründen bir tanesi ve tarımın finansmanı noktasında da sahada aktif rol alan iki aktör. Bizim iş birliğimiz sadece tarım boyutu ile değil Türkiye’nin değişen ekonomik şartlarında farklı sektörlerde de fırsat buldukça ortak projeler geliştiriyoruz. Bunları da zaman zaman kamuoyu ile paylaşıyoruz” dedi.

Söğüt Altın Madeni Projesi’nin finansmanı vesilesiyle toplandıklarını dile getiren Poyraz, “Daha öncesinde kamuoyuna paylaştığımız üzere bir köprü kredi olarak 135 milyon dolarlık bir bu sene ilk dilim olarak kullanılmak üzere bir limit tahsisi olmuştu. İnşallah biz diğer tüm faaliyetlerimizde olduğu gibi bundan sonraki dönemde de hem Söğüt Altın Madeni Sahasının işletilmesi yatırımların yapılması noktasındaki finansman ihtiyacını Ziraat Bankası’nın öncülüğünde temin etmek noktasında bir iş birliği yapacağız. Burada Söğüt’teki çalışmamızda daha önce de ilan ettiğimiz gibi 450 milyon dolarlık bir yatırım öngörüyoruz. İki ayrı cevher sahasındaki çalışma alanımızda hızlı bir şekilde süreçleri tamamlayıp üretime geçtikten sonra da yıllık yaklaşık 7 ton altın üretmeyi planlıyoruz. Şu anki rakamlarla konuştuğumuzda Türkiye’de toplam altın miktarını yüzde 15 ile yüzde 20 arasındaki bir üretim miktarından bahsediyoruz” diye konuştu.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Ziraat Bankası’nın üretim, yatırım, istihdam ve ihracata katkı sağlayabilecek bütün projelerde yer almak istediklerini belirterek, “Bu projede özellikle altının işlenmesi ve çıkarılmasına yönelik bir proje. Altın ithalatı biliyorsunuz Türkiye’de zaman zaman ciddi anlamda yükselmekte ve cari dengeye negatif yansımaktadır. Biz bu projeyi de inşallah bunu kredilendirdiğimizde cari dengeye ciddi anlamda hem yatırım sağlamış olacak hem de istihdama olanak sağlayacağız. Bu proje reel sektörle banka arasındaki iş birliğine çok güzel bir örnek. Yine bu projenin sadece köprü kredisi sadece 135 milyon dolarlık kredi boyutu ile değil, aslında projenin tamamında yer almak üzere planlarımızı yapıyoruz” ifadelerine yer verdi. (MC-



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