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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Zeytinde makineleşme 'Yok yıl' kavramını ortadan kaldırıyor

Zeytinde makineleşme 'Yok yıl' kavramını ortadan kaldırıyor

Gövde sarsma aleti ile hasat detayları

Fabrika Zeytin Ağacı Teknoloji Zeytinyağı İş Makinası 

-Ali Yılmaz Diker ile röp
-Nermin Gelbal Gökduman röp
-plakaların teslimi
-detay görüntüler

( BALIKESİR -ÖZEL) Zeytinde makineleşme "Yok yıl" kavramını ortadan kaldırıyor BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit Körfezinde zeytin hasadı hızla devam ederken, Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, makineleşme ile birlikte "Var" yılı ve "Yok" yılı kavramlarının ortadan kalacağını ifade etti.
Zeytin hasadında makineleşme ile birlikte ağaca ve filizlerine daha az zarar verilerek hasat yapıldığını ifade eden Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker “Özellikle zeytin ağaçlarında sırıkla hasatta mahsulde "Var-yok" yılını (periyodite) ortadan kaldırmak için makineleşme olmazsa olmazımızdır. Bununla ilgili bölgemizde kısa sürede zeytinciliğe büyük yatırım yapan Odamız üyesi Nermin Gelbal Gökduman sırttan akülü hasat makinalarının yanına bu yıl almış olduğu gövde sarsıcı hasat iş makinasının, kuruluş kanunlarının verdiği yetkiye istinaden plakalarını basarak teslim edip taktık ve sezonda hayırlı olsun dileklerimizi ilettim. Ayrıca bir süre zeytin hasadında işçiler ile birlikte çalışmalarında, zeytinin fabrikaya taşınmasında, fabrikada yağ sıkım işlerinde bizzat inceleme fırsatı buldum. Açıkça itiraf etmeliyim ki zeytin ağacına ve zeytine bir kadın elinin bu kadar güzel yakıştığını yakından görmüş oldum. Bölgemize 8 yılda başarılı ve yerinde yaptıkları yatırımlardan dolayı kendilerine teşekkür eder, bereketli bir sezon geçirmelerini dilerim” dedi.
Zeytin hasadında ve zeytinyağı üretiminde teknolojiyi yakından takip eden ve zeytin gövde sarsıcı hasat makinesini işletme bünyesine kazandıran Nermin Gelbal Gökduman ise teknolojiyi yakında takip ederek, zeytin ağaçlarına, zeytin meyvesine en az zararı vererek hasat yapmaya çalıştıklarını ifade etti.
Daha sonra Diker, Gökduman’a zeytin gövde sarsıcı hasat makinesinin plakasını teslim etti.
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