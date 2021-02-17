Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Zeytin ağaçlarında budama mevsimi başladı

Zeytin ağaçlarında budama mevsimi başladı

Drone ile budama detayları

Hastalık Öğretim Üyesi Sürgün Zeytinli Zeytinlik 

-Drone ile zeytinlik detayları
-Mücahit Kıvrak röp
-Budama detayları

( BALIKESİR )"Zeytinin kalitesi için budama şart" BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit Körfezinde zeytin hasadı sonrasında gelecek yıl daha fazla ve kaliteli zeytin ürünü almak için zeytin ağaçları budanmaya başlandı. Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik Bölümü’nde öğretim üyesi Mücahit Kıvrak “Edremit Körfezi’ nde 2021 yılında budama mevsimi başladı.
Havalar bundan sonra müsaade ettiği ölçüde, yağmurun olmadığı dönemlerde, biz budamayı yapıyoruz. Budamanın farklı tipleri var. Burada şimdi ağaçlar eski olduğu için eski mahsul budamasını yapıyoruz ağaçlarımızda. Ağaçlarda budama yapmazsak önümüzdeki sene verim veren dalların sayısını azaltmış oluyoruz. Bu yüzden de ağaçlarda her yıl belli ölçülerde budama yapmamız gerekiyor. Bunları ağaçların ince kırık dallarının alınması veya hastalıklı dallarının alınması, kışın fırtınadan dondan zarar görmüşse onların çıkartılması ve yaşlı dalların, büyük kalın dalların, çıkartılması olarak düşünülebilir. Bir de köklerden, kök bölgesinden özellikle, ağaçlarda sürgün çıkar. Bunların da ayıklanması lazım. Bunlar hem ağacın enerjisini alırlar hem de hasat zamanı hasat yaygılarının yayılmasında zorluk çıkartırlar. Bu yüzden de onların temizlenmesi için budama yapılması gerekir.”dedi.
Kıvrak zeytin ağaçlarının düzenli olarak budanması gerektiğini vurgulayarak “Zeytin ağacı bir müddet sonra budanmazsa eğer çalılaşma formuna girer. Bildiğiniz Akdeniz tipi çalı haline dönüşür. Zamanla ağaç kendini geriye doğru öldürür ve bir müddet sonra verimden düşer. Zaten delicelerle akıllıların arasında böyle bir fark var. Zeytin ağacı her yıl budanırsa ömrü daha fazla olur.”dedi.
(EME-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!
Bankaların Koronavirüs DestekleriBankaların Koronavirüs Destekleri
İkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisiİkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisi
Türkiyenin Yerli Otomobili TanıtıldıTürkiyenin Yerli Otomobili Tanıtıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerli Otomobili KullandıCumhurbaşkanı Erdoğan, Yerli Otomobili Kullandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı