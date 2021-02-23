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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Zeytin ağacının soğuk havaya da ihtiyacı var

- Zeytin ağacının soğuk havaya da ihtiyacı var

Karlı zeytin görüntüleri

Zeytin Ağacı Sürgün Erimli Kar Yağışı 

-Mücahit Kıvrak röp
-Drone ile zeytin görüntüsü

( BALIKESİR ) - (Özel) Zeytin ağacının soğuk havaya da ihtiyacı var BALIKESİR

- Kar yağışı ve soğuk havaların etkisini kaybettiği Edremit Körfezi’nde zeytinlerin soğuklama ihtiyacı hakkında bilgi veren Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, “Zeytinin vernelizasyon dediğimiz soğuklama süresine ihtiyacı vardır” dedi.
Zeytinlerin daha verimli ve kaliteli olması için vernelizasyon süresine dikkat çeken Zeytin Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak “Zeytinin vernelizasyon dediğimiz soğuklama süresine ihtiyacı vardır. Bunlar 500 saat ile bin saat arasında değişir . Bu zeytinlerde, özellikle bizim bölgemizde olan zeytin ağaçları, bin saate kadar soğuklamaya ihtiyaç duyar. Süreç kar yağışıyla birlikte hem aşağıya doğru düşer, hem de şiddeti arttıkça daha iyi bir uyku moduna geçer zeytin ağacı. Bu uyku ile birlikte ağaç daha iyi dinlenir. Dinlenmiş ağacın daha iyi sürgünü ve daha çok çiçeği ve meyve tutumu gerçekleşir. Bu anlamda kar yağışının vernelizasyona, zeytinin dinlenmesine de olumlu etkisi olmaktadır” dedi.
(EME-MŞ)
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