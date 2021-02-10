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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Zengin Siirtli milyonluk Porsche marka aracına LPG taktırdı

Zengin Siirtli milyonluk Porsche marka aracına LPG taktırdı

1 milyonluk araçtan görüntü

Test Sürüşü Yakıt Tüketimi Lyon 

-LPG takıldığı bölümden görüntü
-İşletme sahibinin konuşması
-Araca LPG dolumu yaparken görüntü
-Araçla test sürüşünden görüntü
-Araçtan genel ve detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt'te piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan lüks cipe LPG takıldı. Araca monte edilen 42 litrelik yakıt tüpü 10 bin liraya mal oldu. Siirt'te piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan lüks cipin sahibi, yakıt tüketiminin fazla olması nedeni ile aracına LPG sistemi taktırmaya karar verdi. Cip Siirt'te araçlara LPG sistemi kuran Hakan Berberoğlu'na getirildi.
Araca takılan 42 litrelik yakıt tüpü 10 bin liraya mal olurken, Berberoğlu, Siirt’te ilk defa 1 milyonluk Porsche Cayenne S araca LPG taktıklarını söyledi.

Türkiye de sayılı montajlardan birini yaptıklarını belirten işletme sahibi Hakan Berberoğlu, ilk kez 6 silindir 3200 motorlu bir araca LPG taktıklarını kaydetti.
Berberoğlu, "Aracımız Porsche, 1 milyonluk araç. Araç bize geldiğinde sahibi tüp takmak istedi çok şaşırdık. Aracımıza tüpümüzü taktık, gayet memnunuz. Şimdi araçla test sürüşüne çıkacağız. Şuan hiçbir problemimiz gözükmüyor. Yıllardan beri bu işi yapıyoruz, ilk defa böyle lüks bir araca LPG sistemi kurdum" dedi.
(SD-YRT-
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