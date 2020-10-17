Yüz yüze eğitim başladı, kırtasiyecilerin yüzü yine gülmedi

-Okul malzemelerinden görüntü

-Müşteriden görüntü

-Remzi İdikut röportajı

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında öğrencilerin eğitimlerine uzaktan devam etmesi, kırtasiye sektörünü olumsuz etkiledi. Her yıl okulların açılış sezonunda dolup taşan kırtasiyeler, bu yıl okulların kademeli olarak açılması nedeni ile boş kaldı. Milli Eğitim Bakanlığınca alınan karar doğrultusunda okullar, 31 Ağustos itibariyle uzaktan eğitime başladı.

Bakanlık daha sonra 12 Ekimde yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurdu. İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf ile ortaokul 8. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati, imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati uygulanacağı, lise hazırlık sınıfları ve 12. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati yapılacağı belirtilmişti. Önceki yılların aynı dönemlerinde en yoğun zamanlarını geçiren kırtasiyeciler, bu kararın ardından umduğunu bulamadı. Kırtasiyeci Remzi İdikut, eskiden okul açıkken bir velinin öğrenciye 100 lira harcadığını, şu anda ise en fazla 20 liralık alışveriş yaptıklarını söyledi.



"İnsanlar eğitime para harcamak istemiyor" 20 yıldır kırtasiye işinde olduğunu belirten Remzi İdikut, korona virüsten önceki sezon ile sonraki arasında satışlarda yüzde 90 civarında düşüş olduğunu söyledi.



Önceki dönemlerde bir hafta, 15 gün çok yoğun bir şekilde çalıştıklarını şu anda bazı dönemlerde satış yapmadan iş yerlerini kapattıklarını söyledi.



İdikut, "Daha önceleri gece 01.00’a kadar açık kaldığımız dönemler olmuştu. İnsanlarımız bütün korona virüs sanki okulların içine hapsedilmiş de çocuklarını göndermeme taraftarı. Bana göre bu yanlış bir düşünce. En azında çocukların sağlıkları için çocukları sokaklardan da çekmeleri lazım. Eskiden 10 tane müşteri geliyorduysa şuan da 1 müşteri. Yaptığımız iş, dükkanın masrafını kurtarmayacak durumda. İhtiyaçlarını da almıyorlar. Belki de ihtiyaç almaya gerek duymuyorlar. 3 tane öğrenci gidiyor. Kayıtlar yapılıyor, biz de işimiz gereği okullara gidiyoruz, soruyoruz, 3-4 tane kayıt var. Birinci sınıf için söylüyorum. Bu yeterli değil ki. Okullun açılmasına da yeterli değil, esnafın iş yapmasına da yeterli değil. Bir dönem kendimizce bir çözüm yolu aramıştık o zaman. 50 lira üzeri alışverişlerde evlere dahi servis yapıyorduk. İnsanlar eğitime para harcamak istemiyor. Bu, çocukların geleceği açısından önemli olan bir şeyi göz ardı etmeye çalışıyorlar. Belki yanlış düşüncedeyiz ama görünen o. Eskiden okul açıkken bir velinin öğrenciye harcadığı atıyorum 100 liraydı, şuan da 5 lira, 10 lira, 20 lira" dedi.





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