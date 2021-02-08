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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yusufeli yeni yerleşim yerindeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Yusufeli yeni yerleşim yerindeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Yusufeli Yeni Yerleşim Yerinden çekiliş Drone Görüntüleri

( ARTVİN - DRONE) ARTVİN

Çekiliş Lyon Kanalizasyon Yağmur Suyu 


- Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı süren baraj inşaatı nedeniyle suları altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim alanındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Konutların şekillendiği, çocuk park alanlarının bile oluşturulduğu ilçe için her ayrıntı düşünülmüş. Tamamlandığında temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajı suları altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yeri çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. DSİ Çoruh projeleri kapsamında 26. Bölge Müdürlüğü tarafından inşa edilen Yusufeli yeni yerleşim yeri üst yapı çalışmalarında 3 bölgede devam ediyor. Çalışma kapsamında 16.775.000 m kazı ve 9.900.000 m dolgu yapılarak yeni yerleşim yeri için bin 424 da alan elde edildi. 1 Temmuz 2015'te başlanan altyapı çalışmalarında 10 Aralık 2018'e kadar 2 iş tamamlandı. Toplam 16 milyon 775 bin metreküp kazı ve 9 milyon 900 bin metreküp dolgu yapılarak 1424 dekar alanın elde edildi. İhalesi 14 Kasım 2018'de yapılan Yusufeli ilçesi yeniden yerleşim yeri ve köylerin yeniden yerleşim yerleri altyapı çalışmaları işine 27 Kasım 2018'de başladı.
Proje kapsamında Çevreli, Tekkale ve İşhan yeni köy yerleşim yerinin altyapı çalışmaları ve yeni ilçenin atık su, yağmur suyu, elektrik hatları, destekleme, yol, kaldırım, çevre düzenlemesi, toprak taşınması, sulama sistemi, dere ıslahı gibi işlerinin yapılacak. DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünce inşa edilmekte olan Yusufeli İlçesi Yeniden Yerleşim Yeri ve Köylerin Yeniden Yerleşim Yerleri Altyapı Çalışmaları inşaatında çalışmalar devam ediyor. 3. bölgede kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının döşeme ile tüm bölgelerde sanat yapı işleri sürerken, işin fiziksel gerçekleşmesi yüzde 87 seviyesine ulaştı. (AG-ÖS-Y)
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