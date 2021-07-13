Yusufeli’nde hak sahipleri evlerine kavuşuyor

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( ARTVİN )- Yusufeli yeni yerleşim yerinde konut ve iş yeri kuraları çekilmeye başladı- Türkiye’nin en büyük iskan projesinde hak sahipleri ev ve iş yerlerine kavuşuyor ARTVİN



- Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden baraj inşaatı nedeniyle suları altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşimde bulunan konut ve iş yerlerinin kuraları çekilmeye başladı.

İki gün sürecek olan kura çekiminde hak sahipleri ev ve iş yerlerine kavuşmuş olacak. Tamamlandığında temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajında suları altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yer yerleşim yerinde çalışmalarında sona gelindi. Türkiye'nin en büyük iskan projelerinden biri olan Yusufeli ilçesi yeni yerleşim yerinde konut ve iş yerlerinin belirleneceği kuralar bugün sabah saat 09.30 itibariyle çekilmeye başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan kura çekimi Karakucak Güreş sahasında noter huzurunda gerçekleşti. Hak sahiplerinin yoğun ilgi gösterdiği kuralarda 5 adet otel yeri, 3 adet akar yakıt istasyon yeri, 276 adet iş yeri, 2638 adet ise konut kurası çekilecek. “En fazla mesai harcadığımız ilçemiz Yusufeli ” Artvin Valisi Yılmaz Doruk kura çekilişinde yaptığı açıklamada, “Burada sizin heyecanınız paylaşmaktan memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. En fazla mesai harcadığımız ilçemiz Yusufeli. Burada bu kadar önemli iş yaparken konuları sorunlar, adım adım ilerletirken heyecan duyarak sevinçle buralara geldiğimi söylemek isterim. Yusufeli önemli bir işe ev sahipliği yapıyor. Burada katlandığımız durumlar var ama inşallah kazanacağımızın çok daha fazla olduğunu ifade etmek istiyorum. Kuraların ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. İlk kura çekilişi Artvin Valisi Yılmaz Doruk tarafından yapılırken, hak sahipleri merakla kendilerine sıra gelmesini bekledi. Kimi vatandaşlar kura çekimini cep telefonuyla kayıt altına alırken, kimi ise çıkan kurada evinin hangi bölge kaçıncı kat olduğu görebilmek için yetkililerden bildi aldı. (AG-OK-

