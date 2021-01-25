Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yüksek Hızlı Tren Sivas’ta

Yüksek Hızlı Tren Sivas’ta

Trenin gelişi drone

( SİVAS - DRONE)- Performans testi için bugün Ankara’dan hareket eden Yüksek Hızlı Tren Sivas’a ulaştı SİVAS

Test Sürüşü Forma 


- Performans testi için bugün Ankara’dan hareket eden Yüksek Hızlı Tren Sivas’a ulaştı. Ankara ile Sivas arasındaki ulaşımı 2 saate düşürecek olan Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı. Ekim ayından buyana süren ray oturtma ve ağırlık testlerinin ardından geçtiğimiz günlerde Yüksek Hızlı Tren ilk kez raylara girip Kırıkkale ve Sivas arasında ağırlık test sürüşünü gerçekleştirmişti. Bugün de ilk performans testi için Ankara’dan hareket etti. Saat 08.00’da başlayan performans sürüşü öğle saatlerinde Sivas’ta başarılı bir şekilde tamamlandı. TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun’da test sürüşü yapılan trenin içerisinde yer aldı. Yüksek Hızlı Treni Sivas’ta Sivas Valisi Salih Ayhan ve çok sayıda kişi karşıladı. (OE-GF-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!
Bankaların Koronavirüs DestekleriBankaların Koronavirüs Destekleri
İkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisiİkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisi
Türkiyenin Yerli Otomobili TanıtıldıTürkiyenin Yerli Otomobili Tanıtıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerli Otomobili KullandıCumhurbaşkanı Erdoğan, Yerli Otomobili Kullandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı