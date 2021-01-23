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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yüksek Hızlı Tren Sivas’ta

Yüksek Hızlı Tren Sivas’ta

Test sürüşünden detaylar

( SİVAS )- Yüksek Hızlı Tren ağırlık test sürüşü için geçtiğimiz gece Sivas’a gelip dönüş yaptı SİVAS

Sosyal Medya Test Sürüşü 


- Yüksek Hızlı Tren ağırlık test sürüşü için geçtiğimiz gece Sivas’a gelip dönüş yaptı. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşılırken, Yüksek Hızlı Tren geçtiğimiz gece, ağırlık test sürü için Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinden hareket edip Sivas’a ulaştı. Rutin testini tamamlayan tren gece yine geri döndü. Yüksek Hızlı Trenin ağırlık test sürüşüne ait görüntüler AK Parti Sivas il teşkilatı tarafında sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu ise paylaşımında "Sivas'ın heyecanla beklediği seferlere çok az kaldı. Her şey halkımız için diyerek YHT'nin ilimize kadar gelmesinde emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na, Sivas Milletvekillerimiz İsmet Yılmaz, Habib Soluk ve Semiha Ekinci'ye İl Teşkilatımız olarak teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.
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