Yozgat’ta üretilen kaz tüyü Avrupa’ya ihraç ediliyor

-Kaz tüyü işlenmesi görüntüsü

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( YOZGAT ) YOZGAT



- Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezince tüy işleme tesisinde üretilen kaz tüyleri, Almanya ve Macaristan gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi tarafından Yozgat’ın Yerköy ilçesinde 2017 yılında yapılarak hizmete açılan Damızlık Kaz Üretim Tesisinde kazların ıslahı yapılıyor. Toplam 5 bin metre kare alan üzerine kurulu tesiste damızlık kaz ıslahı kümesi, tüy işleme tesisi, kesimhane ve kuluçkahane bulunuyor. Tesiste, yerli ırk kazların ıslah edilerek daha verimli hale getirmek, yumurta verimi ve et verimini yükseltmek için yeni kaz hatları oluşturuluyor. Böylelikle Türkiye’ye yurt dışından kaçak diğer ırkların girişi ortadan kalkıyor. Kaz üretimi ile ilgili bilimsel çalışmalar da yapılıyor. Bu kapsamda tesiste kuluçka faaliyeti, yumurta verimi, et verimi ve kalitesi, sperm kalitesi ve suni tohumla, tüy kalitesi, besleme ve yetiştirme çalışmaları yapılıyor. Tesiste, yerli kaz ırkları daha verimli hale getirilirken, bölgede kaz yetiştiriciliğinin artırılması da hedefleniyor. Ayrıca yerel ırkların geleceğe aktarılması sağlanırken, aynı zamanda üretim süreçleri de üreticilere öğretiliyor. Tesis bünyesindeki tüy işleme tesisinde kaz tüyünden yastık, yorgan, mont, kaban gibi ürünlerde kullanılmak üzere yurt dışına ihraç edilmek üzere tedarikçi firmalara kaz tüyü satışı yapılıyor. Kaz tüyünden yastık, yorgan, mont, kaban gibi ürünler elde edilirken Almanya ve Macaristan gibi ülkelere ihraç edilmek üzere tedarikçi firmalara kaz tüyü satışı yapılıyor. Tesiste 2021 yılında 2 bin yerli kazın üretilmesi hedefleniyor. Yozgat’ta üretilen kaz tüylerinin Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini aktaran Yozgat Bozok Üniversitesi Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Akif Boz, “Özellikle Almanya ve Macaristan’a ülkemizdeki ticari firmalar aracılığıyla kaz tüylerini ihraç etmekteyiz. Biz hammadde olarak bu ürünleri ihraç ediyoruz daha sonra bunları işlenmiş bir şekilde ithal ederek ülkemizde satışa sunmaktayız. Bu sarmaldan kurtulabilmek için hammaddeyi işlenmiş ürün haline getirebilmek için çalışmalarımıza devam etmekteyiz” dedi.

Kaz ıslahı ile ilgili bilimsel çalışmalara da devam ettiklerini söyleyen Boz, “Son yıllarda ülkemizde artan kaz varlığı ile beraber elde edilen tüyler ticarete konu olmaya başladı.

Dünya piyasasında çok yüksek gelirle satılabilen ürünlerimiz bunlar. Türkiye’de de bu işi bilimsel anlamda yapıp üretimi sağlayabilmek için çalışmalarımıza başladık. Elde edilen tüylerin sınıflandırılması boylanması açısından bilimsel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ticari müteşebbislerimize örnek olması amacıyla tesislerimizde herkese eğitim ve bilgilendirmeler yapıyoruz” şeklinde konuştu.





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