Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yozgat’ta kurbanlıklar görücüye çıktı

Yozgat’ta kurbanlıklar görücüye çıktı

hayvan pazarından görüntüler

Kurban Pazarı Görece Saman Fiyatı Hayvan Pazarı Hayvancılık 

-pazarlık görüntüleri
-Röportaj
-Detay

( YOZGAT ) YOZGAT

- Kurban Bayramı'na geri sayım sürerken Yozgat’ın Çekerek ilçesinde kurulan kurban pazarında sıkı pazarlıklar da başladı.
Yozgat’ın Çekerek ilçesinde kurulan kurban pazarında, büyük ve küçükbaş kurbanlıklar çadırlarda yerini almaya başladı.
Kurbanlarını şimdiden alan vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar yaşandı. Küçükbaş kurbanlıklar bin ile 2 bin lira arasında satışa sunulurken büyükbaş kurbanlıklar ise 10 bin ile 18 bin lira arasında satışa sunuluyor.Besiciler yem ve saman fiyatının yüksek olmasından yakınarak yem fiyatlarının kurbanlıklara da yansıdığını bu nedenle hayvan pazarının durgun olduğunu söylediler.Kurban Bayramı'na sayılı günler kala besiciler ise hayvan pazarının durgunluğundan yakınıyor. 23 yıldır hayvancılıkla uğraştığını söyleyen besici İbrahim İbiş, “Bu zamana kadar hayvan pazarının bu kadar durgun geçtiğine ilk defa şahit oluyorum. Bunun da sebebi yem ve samanın çok pahalı olması. Yem sorununa çözüm bulunmadığı sürece hayvancılık sektörü büyük zarar görecek. Kimse ne kurbanlık alıyor ne de biz satabiliyoruz. Vatandaş gelip bakıp evine gidiyor” dedi.
Besici Hacı Kılınçer ise “Yem fiyatlarında sorunumuz çok büyük, yetkililerimiz buna el atsa iyi olur. İnşallah sonumuz iyi olur. Rabbim hayırlısını versin” şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement