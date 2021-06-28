Yozgat’ta kurbanlıklar görücüye çıktı

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( YOZGAT ) YOZGAT



- Kurban Bayramı'na geri sayım sürerken Yozgat’ın Çekerek ilçesinde kurulan kurban pazarında sıkı pazarlıklar da başladı.

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde kurulan kurban pazarında, büyük ve küçükbaş kurbanlıklar çadırlarda yerini almaya başladı.

Kurbanlarını şimdiden alan vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar yaşandı. Küçükbaş kurbanlıklar bin ile 2 bin lira arasında satışa sunulurken büyükbaş kurbanlıklar ise 10 bin ile 18 bin lira arasında satışa sunuluyor.Besiciler yem ve saman fiyatının yüksek olmasından yakınarak yem fiyatlarının kurbanlıklara da yansıdığını bu nedenle hayvan pazarının durgun olduğunu söylediler.Kurban Bayramı'na sayılı günler kala besiciler ise hayvan pazarının durgunluğundan yakınıyor. 23 yıldır hayvancılıkla uğraştığını söyleyen besici İbrahim İbiş, “Bu zamana kadar hayvan pazarının bu kadar durgun geçtiğine ilk defa şahit oluyorum. Bunun da sebebi yem ve samanın çok pahalı olması. Yem sorununa çözüm bulunmadığı sürece hayvancılık sektörü büyük zarar görecek. Kimse ne kurbanlık alıyor ne de biz satabiliyoruz. Vatandaş gelip bakıp evine gidiyor” dedi.

Besici Hacı Kılınçer ise “Yem fiyatlarında sorunumuz çok büyük, yetkililerimiz buna el atsa iyi olur. İnşallah sonumuz iyi olur. Rabbim hayırlısını versin” şeklinde konuştu.



