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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yolcu taşıma belgesi almak için yetkililerden yardım bekliyor

Yolcu taşıma belgesi almak için yetkililerden yardım bekliyor

- Umut Ahmet Akça konuşması

Lyon Gesi 

--Belge alınacak olan otobüs ve servis araçlarının bir bölümünden görünüm

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’un Bafra ilçesinde kurdukları aile şirketine D1 yolcu taşıma belge almak için yıldır mücadele veren aile, yetkililerden yardım bekliyor. Şirkette çalışan 150 işçi ise umutla bekleyiş içerisinde. Daha önce çalıştıkları firmanın kapanmasıyla otobüsleri boşta kalan Umut Ahmet Akça, kendi aile şirketlerini kurarak D1 yolcu taşıma belgesi almak için Ulaştırma Bakanlığı Samsun Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne başvuruda bulundular. Belgelerinin kısa sürede verileceğinin söylenmesi üzere bir milyon lira harcayarak belge alınacak olan 16 aracın bakım ve sigortalarını yaptırarak yola çıkacakları günü beklemeye başladılar. Şu ana kadar belgelerini alamayan aile şirketi iflasın eşine geldi. "Bir an önce belgeyi alıp çalışıp borçlarımızı ödemek istiyoruz" diyen Umut Ahmet Akça, "Ulaştırma Bakanlığı Samsun Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne başvurduk. 'İkinci bir emre kadar D1 yetki belgesi veremiyoruz' dediler. Biz de CİMER'e başvurduk. Yaptığımız başvuru sonucunda bize dönüş yaparak 'En kısa zamanda belgeniz verilecek' diye cevap geldi. 1 ay sonra tekrar CİMER'e başvurduk. Sayın bakanın başdanışmanı ile görüştük. O da bizi Belgeler Daire Başkanlığı'na yönlendirdi. Oradaki daire başkanıyla görüştüğümüzde bize 'Ramazan'ın ilk haftası işiniz çözülecek.' Kendisine Ramazanın ilk haftası 'belgemizi alabilecek miyiz' diye sorduk. Çünkü masraf yapacağız, şirketimizin borçları var. Ona göre cebimizde ki parayı harcayacağız. Bize 'hiç merak etmeyin, Ramazan'ın ilk haftası işiniz çözülecek ona göre harcamalarınızı yapın' dendi. Biz de araçlarımızın sigortalarını yaptırdık. Kaporta masraflarını yaptık. Vergi borçlarımızı ödedik. Henüz bir dönüş yapan olmadı. Biz zor durumdayız. Büyük firmaların altına gittiğimiz zaman ödemelerimizi alamıyoruz. Şirketimizin borçları var. Konkordatosu var. 8’nci aya kadar borçlarımızı ödeyemesek şirketimizin iflası verilecek. Şu anda yetkililerden yardım bekliyoruz. Otobüslerimizi 1 milyona yakın masraf yaptık, sigortalarıyla birlikte. D1 yolcu taşıma belgesi geçen sene 35 bin TL iken bu sene 200 bin TL oldu. Yani biz çok mağduruz. 150 çalışanımız var, 10 tane yazıhane acentemiz var. Bütün işçilerimiz işsiz kalacak. Biz devletimizden yardım bekliyoruz. Bayrama kadar yola çıkıp çalışmamız gerekiyor, borçlarımızı ödememiz gerekiyor, çalışmadığımız halde vergi borçlarımızı ödüyoruz. Sigortalarımızı yaptık. Araçlarımızı yürütmeye çalışıyoruz. Bir an önce belgeyi alıp çalışıp borçlarımızı ödemek istiyoruz" dedi.
(ŞU-ÖK-E)
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