YILIN OLAYLARI 2020 - OCAK (2)

MİT'İN YENİ BİNASI "KALE"NİN HİZMETE AÇILMASI - Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının Bağlıca'da açılan yeni hizmet binasının drone kamera ile havadan görüntüleri - Açılış töreni - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MİT'in yeni hizmet binasının açılış törenine katılması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması - Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a MİT'in sembolik maketini hediye etmesi - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi - Dualarla açılışın yapılması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış kurdelasını kesmesiİRAN'DAKİ UÇAK KAZASI - Uçağın düştüğü yer ve çevresinden detaylar - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları - Uçağı enkazı ve kazada ölenlerin cesetleri - Cesetlerin taşınmasıTÜRKAKIM DOĞAL GAZ BORU HATTI'NDA VANALARIN AÇILMASI - Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen tören - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması - Rusya Devlet Başkanı Putin'den detay - Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması - Video konferans bağlantısı - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin, Vuçiç ve Borisov'un sembolik olarak vanayı açmaları - MİT’in yeni “Kale”si açıldı (6 OCAK)Millî İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Ankara Etimesgut’ta inşa edilen yeni hizmet binası “Kale”nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle gerçekleştirildi. - İran’daki uçak kazasında 176 kişi hayatını kaybetti (7 OCAK)İran’ın başkenti Tahran’da düşen Ukrayna Havayolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında bulunan 176 kişi öldü. İran Genelkurmay Başkanlığı, yolcu uçağının “hassas askerî bir noktanın” üzerinden geçerken “insani hata” sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü açıkladı. - TürkAkım doğal gaz boru hattında vanalar açıldı (8 OCAK)Rus doğal gazını Karadeniz altına döşenen borularla Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya nakledecek TürkAkım doğal gaz hattı; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un katılımıyla İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle hizmette açıldı.
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