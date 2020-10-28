Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi



- Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, 2020 yılı son çeyrek enflasyon raporu sunumunda son tahminleri açıkladı.

Uysal, bu yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 12,1 olarak açıkladı.

2020 yılı dördüncü çeyrek enflasyon raporu sunumu İstanbul’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal tarafından yapıldı. Uysal, mevcut para politikası duruşu ve güçlü politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağı; 2020 yıl sonunda yüzde 12,1 olarak gerçekleşeceği; 2021 yıl sonunda yüzde 9,4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edildiğini belirtti.

Uysal, bu çerçevede enflasyonun yüzde 70 ihtimalle 2020 yılı sonunda orta noktası yüzde 12,1 olmak üzere, yüzde 11,1 ile yüzde 13,1 aralığında;2021 yılı sonunda orta noktası yüzde 9,4 olmak üzere yüzde 7,1 ile yüzde 11,7 aralığında gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini söyledi.



Uysal’ın aktardığı rapordaki genel değerlendirmelerde iktisadi faaliyetteki toparlanmanın devam ettiği, güçlü kredi ivmesiyle ekonomide sağlanan hızlı toparlanma ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde enflasyonun öngörülenden daha yüksek bir seyir izlediği kaydedildi. Genel değerlendirmeler şu şekilde sıralandı: Salgın tedbirleri kapsamında uygulanan destekleyici politikaların kademeli olarak geri alınmasıyla ithalatta öngörülen dengelenmenin başladığı görüldü.

Son dönemde atılan politika adımlarıyla birlikte ticari ve bireysel kredilerdeki normalleşme eğilimi belirginleşti. Mal ihracatındaki güçlü toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecek. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para ve likidite politikalarındaki sıkı duruş sürdürülecek. Dezenflasyon sürecinin yeniden tesis edilmesi, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıyor. "Kur hedefimiz yok" Döviz kurundaki hareketliliğin birçok etkene bağlı olduğunu belirten Uysal, "Merkez Bankası olarak elimizdeki araçları kullanıyoruz. Döviz kurunun seviyesi ile ilgili bir hedefimiz yok. Önümüzdeki dönemde para politikası ve fiyat istikrarının sonucunu görmeye ve beklentiler oluşmaya başladığında kurun normalleşmeye başladığını görebiliriz’’ dedi.

"Para politikası olarak ciddi bir sıkılaştırma politikası yürütüyoruz" Merkez Bankasının enflasyonu iyileştirmeye yönelik adımları atmaya devam edeceğini de dile getiren Uysal, "Para politikası olarak ciddi bir sıkılaştırma politikası yürütüyoruz. Bu politikamızın etkilerini kısmen gördük. Enflasyonu iyileştirmeye yönelik gerekli olduğunda politika faizi de dahil olmak üzere gerekli adımları atabiliriz. Bu konuda bir sınır koymuyoruz’’ açıklamalarında bulundu. (MRT-ACÖ-E)



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