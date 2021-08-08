Yetiştiremezsin dediler, şimdi taleplere yetişemiyor

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( SİVAS -DRONE-ÖZEL)- Sivas’ta çilek yetişmez düşüncelerine kulak asmayan Abdurrahman Güngör, şimdi taleplere yetişemiyor SİVAS



- Sivas’ta çilek yetişmez düşüncelerine kulak asmayan Abdurrahman Güngör, şimdi taleplere yetişemiyor. Sivas’ta yaşayan emekli Abdurrahman Güngör, çilek yetiştirmeye karar verdi. Kolları sıvayan Güngör, İl Tarım Müdürlüğü’nden aldığı teşvikle yaklaşık bir dönüm alana 5 bin çilek fidesi dikti. Yakın çevresinden bazı kişiler Sivas’ta çilek yetişmez demelerine rağmen olumsuz düşüncelere aldırış etmeyen Güngör, şimdilerde büyük bir özenle yetiştirdiği çileklerin hasadına başladı.

Hiç bir ilaç kullanmadan doğal yöntemlerle yetiştirdiği çileklere şimdilerde oldukça talep var. Talepleri yetiştirebilmek için ileri bir tarihe gün bile veren Güngör, çileğin kilosunu 15 liraya satıyor. “İsteyenlere gün veriyoruz” Abdurrahman Güngör, taleplere yetişemediğini ve isteyenlere gün verdiklerini ifade ederek, “Emekli olduktan sonra Tarım İl Müdürlüğünde ki arkadaşların teşvikiyle çilek işine girdim. Yaklaşık 1 dönüm alana yaklaşık 5 bin fide diktim. Bir aydır topluyorum, hasat yapıyoruz. Ortalama günlük 10-12 kilo çilek alıyorum. Sezon sonuna kadar devam edecek. 1-1.5 ton bekliyoruz. Vatandaşın rağbeti çok. İlgi çok. Doğal olduğu için gelip buradan alıyorlar. Talep çok. Taleplere yetişemiyoruz. İsteyenlere gün veriyoruz. Ona göre toplayıp veriyoruz” dedi.

“Çilek, Sivas’ta olmaz düşüncesi vardı” Yapınca demek ki oluyormuş. Bilmiyorum daha önceden yapılmadığı için demek öyle bir düşünce vardı. O da kabul görüyor demek ki ama oluyor. Olmaz diye bir şey yok. Bu kadar verimli yetişeceğini tahmin etmiyorlardı. O konuda tam destek olan birkaç arkadaşımın dışında kimse olmadı. Çilek Sivas’ta olmaz düşüncesi vardı. Ama dediğim gibi Tarım İl Müdürlüğündeki ilgili arkadaşlar sağ olsunlar. Olacağını söylediler. Kilosunu 15 liraya satıyorum” şeklinde konuştu.

(OE-GF-

