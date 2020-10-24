Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Yeşilyurt’ta tarımsal üretim ve ar-ge sahasında kuru fasulye hasadı

Yeşilyurt’ta tarımsal üretim ve ar-ge sahasında kuru fasulye hasadı

drone görüntüsü

Kuru Fasulye Doğal Ürün Tarım Organik Ürün Takvim 

-Kuru fasulye üretim yerinden detaylar
-Hasadın makine ile yapılması
-Ömer Kamış’ın açıklaması

( MALATYA -DRONE)- Tarımsal Hizmetler Müdürü Ömer Kamış:- "Sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerini özenle yetiştiriyoruz” MALATYA

- Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kurulan örnek köyde yetiştirilen kuru fasulyelerin hasadına başlandı. Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın girişimleri neticesinde, sofralardaki doğal ürünlerin sayısını artırmak amacıyla Cumhuriyet Örnekköy’de kurulan Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahasında Nisan ayından itibaren damla sulama yöntemiyle yetiştirilen kuru fasulyelerin hasadı başladı.
Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Ömer Kamış, planlı ve düzenli çalışmaları neticesinde verimli topraklardan bereketli ürünler topladıklarını söyledi.

Tarımsal yatırımlarda Yeşilyurt’un adını ülke çapında duyurmak adına çok yoğun bir dönemden geçtiklerini belirten Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Ömer Kamış, "Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın girişimlerinin ardından oldukça güzel ve geniş bir alanda faaliyetlerine başlayan Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahamızda çok güzel sonuçlar alıyoruz. Müdürlüğümüz çatısı altında oluşturduğumuz alanında deneyimli ekiplerimizin özenli ve planlı çalışmaları neticesinde bölgemizdeki ürün çeşitliliğini artırmak noktasında yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Kuru fasulye bilindiği üzere Kurucaova ve Doğanşehir bölgesinde çok yaygın olarak üretilmekteydi. Yaptığımız saha araştırmaları neticesinde bu bölgemizde kuru fasulye ekiminin gün geçtikçe azaldığını gördük. Bilindiği üzere daha önceden tarlalarımızda ekimini yaptığımız nohutlarımızın hasadını yapmış ve yine verimli ürünler toplamıştık. Müdürlük olarak bölgemizin var olan güçlü potansiyelinden aldığımız güç ve ilham neticesinde kuru fasulye ve nohut gibi sofralarımıza farklı bir lezzet getiren bakliyatın üretimine hız verdik. Nisan ayında ekimini yaptığımız ve damla sulama yöntemiyle yetiştirdiğimiz kuru fasulyelerimizin hasadını 15 günlük kuruma döneminden sonra mekanizasyon makineleri aracılığıyla yapıyoruz. Belirli bir çalışma takvimine göre ekimi, bakımı ve sulamaları yapılan tarlalarımızdan verimli ürünler topladık. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak çiftçilerimizin alternatif ürün yetiştirmelerine destek vermek adına çalışmalarımıza ise devam ediyoruz. Çiftçilerimize kayısımızın yanında farklı ürünler yetiştirmeye teşvik etmek adına başlattığımız çalışmalarımızın şimdi hasadını yapmaktayız. Tarımsal vizyonumuzu daime üst seviyelerde tutarak bölgemizde ki ürün çeşitliliğini artırıp, Yeşilyurt’umuzun değerli arazilerini ve tarlalarından toplayacağımız doğal ve organik ürünlerle milli ekonomiye katkı sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı