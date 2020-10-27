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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
- Yerlisi çıktı, kilosu 40 TL'den 15 TL'ye düştü

- Yerlisi çıktı, kilosu 40 TL'den 15 TL'ye düştü

tezgahlarda hamsi görüntüsü

Balıkçı Esnafı Allah Alamut 

-balıkçı esnafıyla yapılan rop
-vatandaşla yapılan rop
-detaylar

( TRABZON )- 3 gün önce kilosu 40 TL’den satılan Marmara hamsisinin yerine bölgede yeni yeni avlanmaya başlayan hamsinin tezgahlara gelmesi ile fiyatı 15 TL’ye geriledi- Trabzon’da tezgâhlar yerli hamsiyle şenlendi TRABZON

- Trabzon’da tezgâhlarda üç gün önce kilosu 40 TL’den satılan hamsinin bugün itibariyle kilosu 15 TL’ye indi. Marmara hamsisinin yerine bölgede yeni yeni avlanmaya başlayan hamsinin tezgahlara gelmesi ile fiyatı 15 TL’ye gerilerken, tezgahlar yerli hamsi ile şenlendi. Palamut avının son dönemde düşüşe geçmesi ile birlikte beklenen hamsi avı da başladı.
Bu sezon hamsinin erken geldiğini belirten balıkçı esnaflarından Samet Bayram, bu sezon hamsinin bol olacağını düşündüklerini ifade ederek “Karadeniz’in yerli hamsisi, Trabzon açıklarında avlandı. İnşallah bu sene bol olacak. İlk çıktığında fiyatı yüksekti ancak şimdi bol olunca fiyatı 15 TL’ye düştü. Hamsi bu sene erken geldi. Geçen sene pek yoktu daha az idi. Bu sene bol olacak vatandaş da ucuz hamsi yiyecek inşallah. Sezon güzel başladı, inşallah hamsi de bol çıkarsa hem bizim için hem de vatandaş için iyi olacak. Biraz daha bol olduğu zaman fiyatı daha da düşer. Böyle devam ederse kilosu 7,5-10 TL’ye kadar düşer” dedi.
Vatandaşlardan İhsan Şubaşı da bu sene ilk kez hamsi aldığını belirterek “Bu sene ilk kez hamsi alıyorum. Hamsiyi çok seviyoruz, inşallah bu sene bol bereketli geçer. Fiyatlar uygun olursa bol bol hamsi yiyeceğiz inşallah. Fiyatı yeni çıkması dolayısıyla uygun sayılır. 3-4 gün önce fiyatı çok yüksekti almamıştım şu an 15 TL’yi görünce aldım” diye konuştu.
(BK-ÖS-Y)
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