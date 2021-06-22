‘Yerli ve milli tohumların ulaşmadığı çiftçi kalmasın’

-Buğdaydan görüntü

-Tarım müdürü ile röportaj



( NİĞDE ) NİĞDE



- Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ‘Yerli ve milli tohumlarımızın ulaşmadığı çiftçi kalmasın’ sloganıyla yerli buğday çeşitlerinin demonstrasyon ekimi yapılan Konaklı Beldesi’ne incelemelerde bulunuldu. Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Niğde’de buğday ortalaması kıraç yerlerde dekara 300 kilo olduğunu, yerli tohumlarla ise yaklaşık 800 kiloya kadar çıkmasını beklediklerini söyledi.



Yerli milli tohum çeşitlerinin yaygınlaştırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle TAGEM ve TSÜAB iş birliğiyle yerli tohum deneme ekim ve dikimlerinin yapıldığını belirten Baş; “Tohumları kendiniz üretebilirseniz, yerli ve milli olarak başkasının ürettiğine mahkum kalmazsınız. Hükümetimiz, başta bakanlığımız olmak üzere yerli ve milli tohum seferberliği başlatıldı. İlimizde 4 türde, patates, barbunya, arpa ve buğdayın 20'ye yakın lokasyonda deneme ekimleri yapıldı. Çok güzel sonuçlar aldık. Yerli tohumlardan dekara yaklaşık 800 kilogram verimimiz var, iyi bir rakam bizim için. İlimizin ortalaması kırç yerlerde dekara 300 kilogram ama bunu yerli tohumlarla yaklaşık 800 kilograma kadar çıkarabiliyoruz. 2,5 katına kadar artışımız var. Bu da muhteşem bir şey” ifadelerini kullandı. (YE-TB-

