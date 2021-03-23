Yerli ve milli radar Türkiye'ye milyonlarca dolar kazandırdı

--Drone ile havadan detaylar

--Yerli ve milli radardan aktüel detaylar

--Binanın dışından detaylar

--Radar kulesinden detaylar

--Radar sisteminde çalışan mühendislerden detaylar

--Radar sisteminin ekranlarından detaylar

--Radarın kulesinin içinden detaylar

--Radarın dönen anteninden detaylar

--Genel detaylar



( GAZİANTEP -ÖZEL-DRONE)- Milli radarla Türk hava sahası ilk defa yerli ve milli imkanlarla izleniyor GAZİANTEP



- DHMİ ve TÜBİTAK tarafından ortak yürütülen ilk yerli ve milli gözetim radarı projesinde sona yaklaşıldı. Proje sayesinde yabancı firmalara milyonlarca dolar ödenmesinin önüne geçilirken, önümüzdeki yıllarda Türk hava sahasının tamamı yerli ve milli imkanlarla izlenmesinin önü açıldı.Her alanda yerlileşme ve millileşme hamlesi başlatan Türkiye, ilk yerli ve milli sivil havacılık amaçlı yaklaşma radar sistemi Milli Gözetim Radarı’na (MGR) kavuşuyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) ile TÜBİTAK işbirliğinde yürütülen "Milli Gözetim Radarı/SSR MODE-S Araştırma Geliştirme Projesi" kapsamında geliştirilen MGR’nin Gaziantep Havalimanı’nda yürütülen saha kabul çalışmaları tamamlandı. MGR daha önceden yurt dışından ithal edilen radar sistemlerine kıyasla daha düşük maliyetle tamamen yerli imkanlarla geliştirilerek bu alanda yurtdışındaki firmalara milyonlarca dolar ödenmesinin önüne geçti. DHMİ’nin önemli ARGE projeleri arasında yer alan MGR, devam eden süreklilik testlerinin tamamlanmasının ardından hizmete girecek.Projenin mimarları, Türk mühendislerTürkiye’nin ilk yerli ve milli Primary Surveillance Radar (PSR) sistemi olma özelliğine sahip olan MGR, hava trafik kontrol hizmetlerinde birincil ve ikincil gözetim radar fonksiyonlarını sağlıyor. Onlarca Türk mühendis tarafından geliştirilen sistemin tüm ekipmanlarından kablosuna kadar yerli ürünler kullanıldı. Türk mühendislerin yazdığı yerli ve milli yazılım sistemiyle çalıştırılan MGR, Türkiye’nin bir alanda daha yurtdışına bağımlılığını ortadan kaldırdı.Türk hava sahasında kuş uçurmayacakRadar menzili 112 kilometre olan MGR, hava sahasını 7 gün 24 saat izleyecek. Türk hava sahasında adeta kuş uçurmayacak olan radar Türkiye’nin bu alandaki ihtiyacını karşılayacak. Projenin tam anlamıyla başarıyla tamamlanmasının ardından MGR’nin farklı bölgelere de kurulmasıyla 1 milyon kilometrekarelik Türk hava sahasının tamamı milli ve yerli imkanlarla izlenecek. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü’nün (EUROCONTROL) tavsiyelerine uygun olarak tasarlanan MGR, Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu’nun (ICAO) standartlarının tümünü karşılıyor.Milyonlarca dolara ithal edilen sistemlerin yerine geçecekMGR’nin sayesinde yurtdışından on milyonlarca dolara ithal edilen radar sistemlerinin yerini yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistemler alacak. Aynı proje kapsamında yine yerli imkanlarla geliştirilen SSR MODE-S sisteminin entegrasyonu da sürüyor. Aynı anda bin hedefi takip edebilen MGR ile Türkiye’de ilk defa bir havalimanındaki Yaklaşma Kontrol Hizmetleri yerli ürünlerle sağlanmış olacak. Hareketli hedef takibi yapabilen algoritmaya sahip olan MGR, yağış konumunu ve yoğunluğunu da ölçebiliyor.



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