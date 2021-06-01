Yeni normalleşmeyle kafeler hizmet vermeye başladı

-Müşterilerden detay

-İşyeri sahibi ile röp.



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak'ta kademeli normalleşmeyle birlikte lokanta ve kafeler bu gün itibariyle hizmet vermeye başladı.

Genelge ile açılış saatleri belirlenen bahse konu iş yerleri 22.00'ye kadar müşteri kabul edebilecek. İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelge ile kademeli normalleşme dönemi tedbirlerinin detayları da belli oldu. Restoran, lokanta, kafeterya ve pastane gibi yerler Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre ve yan yana sandalyeler arasında 60 santimetre mesafe olması kaydıyla faaliyet gösterebilecek. Diğer yandan kafe ve restoranlar sabah 07.00’dan akşam 22.00’a kadar hizmet verecek. Müşteri almaya başlayan işyerleri hizmet vermeye başladı.

Bir iş yeri sahibi ise İnşallah bu şekilde devam eder. Yüzde 50 kapasite ile hizmet veriyoruz ama buna da şükür. Memnunuz. İnşallah geriye dönüş olmaz" diye konuştu.



