Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Yasak kalktı, lokantaya koştular

Yasak kalktı, lokantaya koştular

Yemeklerden görüntüler

Allah Irak 

-röportajlar
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde lokantaların açılmasıyla esnaf ve müşterilerin yüzü güldü. Lokanta işletmecisi İlker Agan, "50 günlük aradan sonra dükkanımızı açtık. Çok mutluyuz. Çok zor süreçten geçtik. Eski normal günlerimize dönme yolunda ilerliyoruz. Normale geri döndük. İnşallah tekrar kapanmayız. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bizler de esnaflar olarak korona virüs tedbirlerine uyuyoruz. Tedbiri elden bırakmadan çalışmaya devam edeceğiz. Müşterilerimiz de memnun. Lezzetlerimizi özlemişler" dedi.
Müşteri Ali Yiğit Can, "İnanılmaz heyecanlıyız. Sanki ilk defa dışarıda yemek yiyormuş gibi heyecanlıyız. Aylardır bu ânı bekliyorduk. Yasağın kalkmasıyla beraber lokantaya koştuk. Kuru fasulyemizi yedik" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement