Yapı sektörünün yerli üreticileri, 248 yabancı satın alma profesyoneli ile buluştu

-Röportaj

-Genel ve detay



( İSTANBUL )- ‘Yapı Fuarı Turkeybuild İstanbul’ kapılarını açtı İSTANBUL



- Yapı sektörünün önemli platformlarından olan ‘Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul’ Beylikdüzü’nde bulunan fuar merkezinde kapılarını açtı. Fuar kapsamında yerli üreticiler 14 ülkeden 248 yabancı satın alma profesyoneli ile bir araya geliyor. Bu yıl 43’üncüsü düzenlenen yapı sektörünün buluştuğu fuar kapılarını açtı. Pandemi döneminde ekonomilerin kalkınması için büyük öneme sahip olan fuarda 128 ülkeden 23 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi davetiyesini aldı. 14 ülkeden 248 yabancı satın alma profesyonelinin katıldığı fuarda yerli üreticiler yapı malzemelerini sergiliyor. Oluşturduğu iş hacmi ve istihdam ile yüksek döviz girdisi sağlayan yapı sektörü düzenlenen fuar aracılığıyla yerli ve yabancı paydaşların buluşma noktası oluyor. Pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen fuar yerli ve yabancı sektör temsilcilerine ticaret fırsatları sunuyor. ''Yapı fuarına yabancı sektör temsilcilerinin ilgisi yoğun’’ Fuar organizasyonun oluşturacağı ticari fırsatlara ilişkin açıklamalarda bulunan Turkeybuild İstanbul Fuar Direktörü Banu Keskin, ''Fuarlar ticaretin gelişmesi konusunda önem taşıyor. Bu fuarda da 250’den fazla yapı ve inşaat firması; yapı, inşaat ve dekorasyon ürünlerini sergiliyor olacak. Organizasyonunu yaptığımız yapı fuarı sektörün ilerlemesi yerli ve yabancı paydaşların bir araya gelmesi adına önemli bir yer tutuyor. Fuar sektörün ihtiyaçlarına ve sektörün ilerlemesine katkı sağlıyor. Sektörün yabancı temsilcilerinin de fuara ilgisi oldukça fazla, dolayısıyla yerli ve yabancı sektör temsilcileri bu fuarda işbirliği yapma imkanı yakalıyor. Pandemi döneminde organizasyonunu yaptığımız fuarda tüm tedbirlerimizi aldık, sektör temsilcileri güvenle ticari görüşmelerini sürdürebilirler’’ dedi.

Fuara katılan firma temsilcisi Şükrü Yapışlar ise ‘Fuar dolayısıyla yerli ve yabancı sektör temsilcileri buluşma fırsatı yakaladı. Ürünlerimizi sergileme, tanıtma imkânı yakalıyoruz. Biz de 4’üncü kez bu fuara katılıyoruz, fuara her katıldığımızda müşteri portföyümüzü genişletiyoruz. Fuarların oldukça faydası oluyor. Yapı sektöründe fuarlarında katkısıyla ihracatımızı arttırıyoruz'' ifadelerini kullandı. ‘’Yapı sektörü her yıl cari fazla veren bir sektör’’ Yapı sektörünün durumuna ilişkin açıklama yapan Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çetin Tecdelioğlu ise ''Yapı sektöründe yıllık 21 milyar dolar seviyelerinde ihracat oluyor. Sektör ülke ekonomisinde önemli yer tutuyor. Pandemi döneminde yapı malzemeleriyle ilgili olarak ihtiyaçlar da değişti. Yapı sektörü, insanların yeni ihtiyaçlarına yönelik inovatif gelişme gösteriyor. Yapı sektörü her yıl cari fazla veren bir sektör konumunda bulunuyor. Yapı sektörüne bağlı olarak birçok farklı sektörden bileşen var, bu nedenle istihdama da önemli katkı sunuluyor. Yapı sektöründe sadece Türkiye’nin değil bölgenin bütün ihtiyaçlarına yönelik bir üretim kapasitemiz var. Bu fuarlar sektörün tanıtılması ve dolaylı olarak ihracatın artmasına önemli katkılar sağlıyor. Pandemi döneminin son bulması, aşılamanın yaygınlaşmasıyla ihracatımızın daha da artacağını düşünüyoruz'' şeklinde konuştu.

Hyve Group tarafından gerçekleştirilen fuar 9 Nisan tarihlerinde sektör temsilcilerini bekliyor olacak.



loading...