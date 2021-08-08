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Yangın bölgelerindeki hayvanlar için Manisa’dan yem desteği
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Yangın bölgelerindeki hayvanlar için Manisa’dan yem desteği

Yangın bölgelerindeki hayvanlar için Manisa’dan yem desteği

Yemlerin hazırlanması

Orman Yangınları Geçmiş Olsun Hava Sıcaklıkları Büyükbaş Hayvan Hayvancılık 

-Yemlerin yüklenmesi
-Kamyonlar detay
-Yılmaz Usta açıklama
-Kamyonların yangın yerine hareket etmesi

( MANİSA )- Manisa'dan yangın bölgesi Antalya ve Muğla'ya büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için 45 ton yem gönderildi MANİSA

- Antalya ve Muğla’daki orman yangınlarının kontrol altına alınması için ilk andan itibaren ilgili birimlerini seferber eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara destek olabilmek için bölgeye büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için 45 ton yem gönderdi. Antalya ve Muğla’daki orman yangınlarının kontrol altına alınması ve yaraların sarılması amacıyla tüm Türkiye tek yürek oldu. Yangının kontrol altına alınması için ilk andan itibaren ilgili birimlerini bölgeye görevlendiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan vatandaşları da unutmadı. Bu kapsamda, yangından zarar gören üreticinin acil yem ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris, Milas ve Manavgat’taki üreticilere toplam 45 ton yem gönderdi. Uğurlama törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Salihli Muhtarlık İşleri Müdürü Orçun Abalı da katıldı.
“Büyük mücadele veriliyor” Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanan yangınların kontrol altına alınması amacıyla cansiperane çalışan tüm ekiplere kolaylıklar dileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Öncelikle, tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiliyorum. Yangının kontrol altına alınması için çalışan orman ekipleri, itfaiye ekipleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlara kolaylıklar diliyoruz. Allah yardımcıları olsun. Yangın için elverişsiz koşullarda, büyük bir mücadele veriliyor. Rüzgâr var, hava sıcaklıkları oldukça yüksek, nem oranı çok düşük. Kontrol edilmesi güç bir yangınla mücadele ediliyor. Can kayıplarımız var. Hepsine, Allahtan rahmet diliyoruz” dedi.
“İlk andan itibaren bölgedeyiz” Bölgedeki kriz merkeziyle iletişim halinde olduklarını Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli desteği vermeye çalıştıklarını da sözlerine ekleyen Usta, “Yangının ilk gününden itibaren Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekiplerimiz, yangının kontrol altına alınabilmesi ekiplere destek veriyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı iş makinelerimiz de yangın bölgesinde. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün önderliğinde bölgedeki Afet Koordinasyon Kriz Merkezi ile iş birliği içerisinde gerekli desteği vermeye çalışıyoruz” dedi.
“Üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” Yangının yaralarının sarılması için Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli desteği vermeye devam edeceklerini belirten Usta şunları söyledi: “Yangın devam ederken tarımsal varlıkta önemli bir zarar oluştu. Otlar, canlı hayvanlar, ekosistemde ciddi tahribatlar oluştu. Bu bilgilerin ışığında Manavgat, Marmaris ve Milas ilçe kriz merkezleriyle iletişime geçtik. Şuanda, en önemli eksikliklerinin kesif yemi (büyükbaş ve küçükbaş yemi) olduğunu belirttiler. Biz de bu yönde hızlı bir şekilde organize olduk. Kriz merkezlerinin talebi doğrultusunda Milas ilçemizde büyükbaş hayvancılığı yaygın olduğundan sığır süt yemi, Marmaris ilçemizde küçükbaş koyun, keçi varlığı yaygın olduğu için koyun süt yemi, Manavgat ilçemizde de yarısı büyükbaş için sığır süt yemi, yarısı küçükbaş için koyun süt yemi olmak üzere 3 kamyonumuz yola çıktı. Yaraların sarılması için Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, Manisalılar adına yapmamız gereken her türlü yardımı yapmaya hazırız. Kriz merkezindeki arkadaşlarımızla iletişimde olmaya devam edeceğiz. Tüm bölge halkına, ülkemize geçmiş olsun diyorum. Umarım, yaralar en kısa sürede elbirliğiyle sarılır. Biz de, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, üzerimize düşeni yapmaya imtina etmeyeceğiz. Göreve hazırız.” (SC-
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