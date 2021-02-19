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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
YALOVA - Engelli kadın İŞKUR sayesinde çocukluk hayaline kavuştu

YALOVA - Engelli kadın İŞKUR sayesinde çocukluk hayaline kavuştu

- Engelli kadının çocukluk hayali - Video klipEngelli kadın İŞKUR sayesinde çocukluk hayaline kavuştu - Engeli nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalan Sonnur Kaya, İŞKUR desteğiyle küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine başladıYALOVA (AA) - Yalova 'da solunum sistemi rahatsızlığı nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalan 51 yaşındaki engelli Sonnur Kaya, İŞKUR'un "Engelli Kendi İşini Kurma Projesi" ile çocukluk hayali olan küçükbaş hayvan yetiştirmeye başladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İŞKUR aracılığıyla engellilere, kendi işlerini kurmalarına yönelik proje, mesleki eğitim ve rehabilitasyon, işe ve iş yerine uyum ve korumalı iş yeri desteği gibi birçok alanda katkı sunuluyor.Engelli vatandaşların işlerini kurmalarına destek olan Bakanlık, 4 yıldır Yalova 'da ikamet eden Sonnur Kaya'nın da hayallerini gerçekleştirmesine katkı sağladı.Engeli nedeniyle işinden ayrıldıktan sonra İŞKUR'a kendisine uygun iş bulması için başvuran Kaya, katıldığı seminerde engeli girişimcilere sağlanan iş kurma desteğini öğrendi.Destek için başvuran Kaya, aldığı destekle küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine başladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaya, işletmesinde 55 küçükbaş hayvan olduğunu aktardı.Sonnur Kaya, şunları kaydetti:"Küçük yaşlardan itibaren hayvancılık yapıyorum. 5 yaşında elim çubuk tuttu. Babam 'bundan sonra hem çobanlık yapacaksın hem de koyun otlatacaksın' dedi.
Hayvanların içerisinde uzun bir süre kaldım. Ayrıca hayalimde vardı. Bir imkan yaratsam da bu hayvancılığı çocuklarıma öğretsem diye. Engelli Kendi İşini Kurma Hibe Desteğine başvurdum. Projem kabul edildi. Devletimiz ne güzel destekliyor. Hayaller engelsizdir, ben hayalime kavuştum herkes kavuşsun inşallah."

Rehabilitasyon Mesleki Eğitim Allah Hayvancılık Hayvan 

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