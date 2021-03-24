Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yağmur ve kar yağdı, pazar tezgahları boş kaldı

Yağmur ve kar yağdı, pazar tezgahları boş kaldı

Pazar tezgahlarından görüntüler

Pazarcı Sebze Hali Semt Pazarları Pazarcı Esnafı Kar Yağışı 

-Röportajlar
-Genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da etkisini birkaç gündür gösteren yağışlar, pazarcı esnafını vurdu. Halden ürün gelmemesinden dolayı bazı pazarcılar tezgah açamadı. İstanbul'da etkili olan yağmur ve kar yağışı semt pazarlarını olumsuz etkiledi. Meyve ve sebze halinden ürünlerin gelmemesi, bazı esnafların tezgahlarını açmamasına neden oldu. Pazarcılar, hava şartlarından dolayı halden ürünlerin çok fazla gelmediğini söyledi.

"Hava şartlarından dolayı esnaf tezgahlarını açmadı" Pazar esnafı İbrahim Yıldırak, meyve ve sebze halinden çok fazla ürünün gelmediğini söyleyerek, “Halden ürün çok fazla gelmediği için esnaf tezgahlarını açmadı. Yağmur ve kar yağması da bu durumu etkiledi” dedi.
Haldeki ürünlerin hava şartlarından dolayı eskiye göre az geldiğini belirten esnaf Ümit Çelik, “Birkaç gündür devam eden soğuk hava şartlarından dolayı eskiye göre halden az ürün geliyor. Az geldiği için ister istemez fiyatlara da yansıyabilir. Bu hafta yağışlar arttı. Normalde sabah gelip tezgahını açması gereken esnaflar bugün tezgah açmadı. Yolda kalanlar, ürün alamayanlar esnaflar oldu” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement