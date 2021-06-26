Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yaban mersini üreticisinin yüzü güldü: Kilosu 100 liradan satışta

Yaban mersini üreticisinin yüzü güldü: Kilosu 100 liradan satışta

DALINDAKİ YABAN MERSİNLERİNDEN GÖRÜNTÜ

Asad Çam Ağacı Mersin Şifa Deposu Harekete Geç 

-YABAN MERSİNLERİNİN TOPLANMASINDAN GÖRÜNTÜ
-TOPLANAN YABAN MERSİNLERİNDEN GÖRÜNTÜ
-YABAN ÜRETİMİ YAPAN ÖZCAN BURCAN RÖPORTAJ

( BURSA -ÖZEL-DRONE)- Nadir bulunan meyveden yetiştirdi, kilosunu 100 liradan satıyor- Ektiği şifa kaynağı meyveler kısa sürede zengin etti BURSA

- Bursa'da bir üretici, nadir bulunan meyveden ekti, kilosunu 100 liradan satıyor. Daha önce çilek üretimi yaparak geçimini sağlayan Özcan Burcan, ismini duyduğu ve iyi gelir getiren yaban mersini yetiştirmek için harekete geçti. Toprak tahlili yaptıran müteşebbis, yaşadığı Orhaneli ilçesinin Göynükbelen Köyü'ndeki arazisinin yaban mersini yetiştirmek için uygun olduğunu öğrendi. Burcan'ın 3 yıl önce ekimini yaptığı yaban mersinleri 3 yılın sonunda ilk meyvesini verdi. Doğal olarak yetişen şifa deposu bu meyvelerin dibine sadece su ve çam ağacı kabuğu konuluyor. Doğal ortamda yetişen orman meyveleri göz problemi yaşayan vatandaşlar tarafından büyük rağbet görüyor. Toptan kilosu 75 liradan satılan bu meyve, perakende ise 100 liradan satılıyor. Bu yıl ilk hasadını alan Özcan Burcan, dönümünden 500 kilo meyve hasat etmeyi bekliyor. 35 yıl ömrü olan yaban mersini fideleri her sene verimini artırıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi de, katma değeri yüksek ve üzümsü meyveler noktasında kenti merkez haline getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar 200 bine yakın yaban mersini fidanını üreticiyle buluştu. Bu yılki hasada başladıklarını ifade eden Özcan Burcan, "Geçtiğimiz yıllarda çilek yetiştiriciliği yapıyorduk. Yaban mersinini duyduk ve yetiştirmeye karar verdik. Bu meyve doğal olarak yetişiyor. Sadece su ve çam ağacı kabuklarını dibine veriyoruz. 5 dönüm alana ektim. İlk hasatta bir dönümden 500 kilo hasat etmeyi hedefliyorum. Sağlık açısından da çok faydası var. Bilhassa göz rahatsızlığı çekenler bu meyveyi çok tüketiyor. Toptan 75 liradan, perakende ise 100 liradan satıyoruz" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Oğlunu otomobilin altında kalmaktan kurtaramadıOğlunu otomobilin altında kalmaktan kurtaramadı
Fenerbahçe - Mersin İdmanyurdu Maçından En Güzel FotoğraflarFenerbahçe - Mersin İdmanyurdu Maçından En Güzel Fotoğraflar
Özgecan'ın Ailesinden Kızlarının Mezarına ZiyaretÖzgecan'ın Ailesinden Kızlarının Mezarına Ziyaret
Mersin İdman Yurdu: 2 Beşiktaş: 5Mersin İdman Yurdu: 2 Beşiktaş: 5
Berkin Elvan Eylemlerinden KarelerBerkin Elvan Eylemlerinden Kareler
Karşıt Görüşlü Öğrenciler Ortalığı Savaş Alanına ÇevirdiKarşıt Görüşlü Öğrenciler Ortalığı Savaş Alanına Çevirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement