Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
WELLINGTON - Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'den Kovid-19 sonrası ekonomik iyileşmede iş birliği vurgusu

WELLINGTON - Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'den Kovid-19 sonrası ekonomik iyileşmede iş birliği vurgusu

- Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in açıklamasıKUALA LUMPUR (AA) - Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını sonrası küresel ekonomik toparlanma sürecinin sağlıklı işleyebilmesi için ülkelerin iş birliği içinde olması gerektiğini belirtti.
2020 Asya - Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde konuşan Ardern, Kovid - 19'un yol açtığı ekonomik zorluklara değindi.Ardern, APEC üyelerinin şimdiye kadar ekonomik zorluklara, karşılıklı tecrübe paylaşımıyla çözüm ürettiğine vurgu yaparak, "Kovid - 19'un etkisini gösterdiği dünyada mevcut ekonomik sorunların çözümü, yeni yöntemler gerektirecektir." dedi.
Yeni Zelanda 'nın bu süreçte APEC üyeleriyle birlikte hareket edeceğini dile getiren Ardern, "Kovid - 19 nedeniyle seyahat edemediğimiz bir dünyada bölgesel ortaklarımızla iş birliğini sürdürmek, Yeni Zelanda 'nın ekonomik toparlanmasını hızlandırmak için hayati önem taşımaktadır." şeklinde konuştu.
Ardern, pandemi döneminde işini kaybeden ve gelir kaybına uğrayan meslek gruplarına dikkati çekti ve "APEC'in kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyümeye odaklanmasını temin etmeliyiz. Yeni vizyonu doğrultusunda APEC üyelerinin bu konuda daha kararlı hareket etmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Koronavirüs Ekonomik Büyüme Küresel Ekonomi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!
Bankaların Koronavirüs DestekleriBankaların Koronavirüs Destekleri
İkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisiİkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisi
Türkiyenin Yerli Otomobili TanıtıldıTürkiyenin Yerli Otomobili Tanıtıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement