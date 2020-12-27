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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Vatandaşlar kısıtlamada balıkçılara akın etti

Vatandaşlar kısıtlamada balıkçılara akın etti

Balık pazarından detay görüntüler

Alışveriş Bild Kalaba Alabalık Uttu 

-Balıkçı ve vatandaşın rop.
-Kalabalıktan görüntüler
-detaylar

( ESKİŞEHİR -ÖZEL) ESKİŞEHİR

- Korona virüs (Covid-19) sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Eskişehirli vatandaşlar balıkçılarda sıra oluşturdu. Korona virüs sebebiyle Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar gün boyu evlerinin yakınlarında bulunan işletmelerde alışverişlerine devam etti. Eskişehirli vatandaşlarda ihtiyaçlarını gidermek için alışverişe çıktı. Market, fırın ve manavların yanı sıra bu hafta balıkçılarda yaşanan kuyruk dikkat çekti. Evlere paket servis de götüren balıkçılar siparişlere yetişemedi. Balık temizlemesinden başlayarak pişirmesine kadar birçok hizmette bulunan balıkçılar, saatler geçtikçe balık sevenin akını arttığı aktarıyor. Gelen vatandaşlar ve satın aldıkları balıklarının temizlenmesi için beklenenlerle oluşan kuyruk, biran için da olsa kısıtlamayı unutturdu. Gelen vatandaşlar ise normal süreçten daha az kalabalık olması sebebiyle kısıtlamada yakındaki balıkçılara gelip taze balık alabildikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

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