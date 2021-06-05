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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
VAN - Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi açıldı

VAN - Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi açıldı

- Törenden detay görüntüler - Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in konuşması Van 'da Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi açıldıVAN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törende Van 'daki Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin açılışı gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan ve önceki gün devreye alınan 80 milyon bütçeli Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin açılışı için tören düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla katıldığı programda kurdele kesilerek açılışı yapılan tesisinin Van Gölü'nü kirlilikten kurtarması bekleniyor.Açılışın ardından gazetecilere açıklama yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Gölü Koruma Eylem Planı kapsamında Van Gölü'nü kirlenmekten alıkoyacak tesisin temelini iki yıl önce attıklarını hatırlattı.112 dönüme kurulan tesis için yaklaşık 80 milyona lira harcandığını belirten Bilmez, şunları kaydetti:"Tesisimizin devreye girmesiyle Van Gölü ciddi anlamda kirlenmekten kurtuldu. Bununla birlikte yıllardır göle deşarj edilen atık su sahilde dip çamuru oluşturmuş. Bu çamur hem kirliliğe hem de kokuya neden olmakta. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyemiz el ele vererek dip çamur temizliğine başladı.
İnşallah kısa sürede sahilimizi bu çamurdan arındırarak Van halkını Van Gölü ile bulaştıracağız."Açılış törenine, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkemoğlu ve kurum amirleri katıldı.

Lyon Oyaca Allah Konferans 

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