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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Vali profesyonel arıcılara taş çıkarttı

Vali profesyonel arıcılara taş çıkarttı

Vali'nin köy ziyaretleri

Endemik Bal Üretimi Arı Kolonisi Allah 

-arıcılık uygulamaları
-röp.
-detaylar

( SİVAS )- Arıcılık yapılan köyleri ziyaret eden Sivas Valisi Salih Ayhan, usta arıcılara taş çıkartan uygulamaları ile dikkat çekti SİVAS

- Arıcılık yapılan köyleri ziyaret eden Sivas Valisi Salih Ayhan, yaptığı arı sütü sağımı ile usta arıcılara taş çıkarttı.Hafik ilçesi Pusat köyünü ziyaret eden Vali Salih Ayhan ve beraberindekiler, köyde süren arıcılık faaliyetlerini yerinde inceledi. Daha önce eline tırpan alıp ot biçen, traktöre çıkıp hasat yapan Ayhan, bu kez de arı sütü sağımı yaptı. Yeni oluşan bir arı kolonisini ağaç dalından alıp kovana yerleştiren Vali Ayhan, adeta usta arıcılara taş çıkarttı. Ardından ilçeye bağlı Olukbaşı köyünü ziyaret eden Vali Ayhan ve beraberindekiler, köy halkıyla bir araya geldi. Kendisine iletilen talepleri dinleyen Vali Ayhan, "Anadolu’nun gizli hazinesi bu bölgenin ulaşım başta olmak üzere diğer ihtiyaçlarını program dâhilinde çözeceğiz" dedi.
Tozanlı Vadisi'nin derinliklerindeki arıcılık yapılan diğer köyleri de ziyaret eden Ayhan, arıcılara başarılar diledi.“İnancımız giderek artıyor”"Tozanlı Vadisi Organik Arı Yetiştiriciliği” projesinin geçen yıl uygulanmaya başlandığını ve çok olumlu geri dönüşler alındığını belirten Vali Ayhan, “Bugün bu bölge içinde faaliyetlerini sürdüren küçük ve orta ölçekli arıcılık işletmelerimizi ziyaret ettik. Çok bereketli bir gün oldu. Bu coğrafyanın güzelliklerini ve üreticilerimizin heyecanını gördükçe Sivas’ın arıcılık üssü olması hedefine inancımız giderek artıyor” dedi.
“İlimiz hak ettiği yeri alacak”Sivas’ın geniş ve kaliteli meralara sahip olduğunu hatırlatan Ayhan, “İlimiz, muhteşem coğrafyasıyla, florasıyla, zengin endemik bitki türleriyle ülkemizin nadide bir şehri. Henüz istenilen noktada değiliz. İnşallah iki yıldır yürütmekte olduğumuz bu altyapı çalışmaları neticesinde ilerleyen zamanlarda Sivas, arıcılıkta, arı ürünlerinde ve bal üretiminde adından sıkça söz ettirecek. ORAN, DAP, Sivas İl Özel İdaresi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz koordinesinde ve arıcı müteşebbislerimizin gayretleriyle ilimiz hak ettiği yeri alacak. Üreticimiz emeğinin karşılığını bulacak” diye konuştu.
“Güzel sonuçlar elde edeceğiz”Tozanlı Vadisi’nin organik arıcılıkta bir merkez haline getirileceğini söyleyen Vali Ayhan, “Tozanlı Balı adı altında büyük bir marka oluşturacağız. Uluslararası tanıtımı ve ihracat çalışmalarını hazırlıyoruz. Sivas’ın arıcılıkta büyük bir potansiyeli var. Bizler küçük dokunuşlarla bunu ortaya çıkarıyoruz. Bilimsel ve akademik bilgimizi, irademizi, heyecanımızı ve kurumsal birlikteliğimizi bir araya getirerek daha güzel sonuçlar elde edeceğiz. Çalışmalarımızda bize destek olan, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Üreticilerimize bereketli hasatlar ve bol kazançlar diliyorum” şeklinde konuştu.

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