Ürettiği istiridye mantarında siparişlere yetişemeyince müşterilere kilo sınırı getirdi

-mantarların görüntüsü

-mantarların poşetlenmesi

-röportaj



( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK



- Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde istiridye mantarı üreten Nizam Kara, siparişlere yetişememesi nedeni ile müşterilere sınır getirdi. Kara, her müşterinin istediği kilo yerine toplam üretimi, sıraya aldığı müşteriye bölerek, vatandaşlara eşit miktarda mantar gönderiyor. Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde yaşayan Nizam Kara, istiridye mantarı üretmek için çalışma başlattı. İlk etapta 1 torba ve 1 kütük ile başlayan Kara, verimin çok olduğunu görünce bu sayıyı arttırmaya karar verdi. Kara 100 torba ve 50 kütük ile üretim yapıp müşterilerine sunmaya başladı.

2. hasadını alan Kara, "Bölgemizde ilk yetiştiriciyim. Beldede şu anda benden başkası üretmiyor. Ürüne talep çok fazla. İnternetten istiridye mantarına denk geldim ve bu mantarın tohumlanıp üretilebileceğini gördüm. Ben de ilk etapta hobi olarak ürettim, verim fazla olunca da Uludere Kaymakamımız Ahmet Solmaz'ın destekleriyle yavaş yavaş arttırdım. Şu an 100 torba 50 kütükte üretim yapıyorum, her torbadan ortalama olarak 6 ile 10 kilogram arası mantar alıyorum. Kaymakamımız çiftçilere, üreticilere çok destek oluyor. Mantar bölgemizde sadece baharda ve yüksek yerlerde yetiştiği için istiridye mantarına talep çok fazla. Bölgemizde çok sevildiği için de talep çok. Müşterileri sıraya alıyorum, bazılarına kalmadığı içinde kilo sınırını getirdim. Elde ettiğim ürünü sipariş verenlere bölüyorum ve herkese eşit miktarda gönderiyorum. Kilogramını 20 liraya satıyorum. Sabır istiyor, bu işi yapmak isteyenlere yardımcı olurum" dedi.





loading...