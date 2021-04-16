Üreticiler pazar yasaklarına esneklik istiyor

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( İZMİR -ÖZEL) İZMİR



- İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan tarım üreticileri, geçtiğimiz yıl sezon başında ilan edilen pandemi yasakları nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, bu yıl aynı sıkıntının yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.Ödemiş ilçesinde bakla ve bezelye üretimi ile uğraşan vatandaşlar, geçtiğimiz yıl mart ve nisan ayında yapılan hal ve pazar kısıtlamaları nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, bu yıl aynı sıkıntının yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.Kaymakçı Mahallesi'nde bakla ve bezelye üretimi yapan Orhan Öztürk, 2020 yılında sokağa çıkma yasakları nedeniyle pazarların açılamadığını ve ürünlerini satamadıklarını söyledi.



Üreticinin mağduriyetini gidermek için büyükşehirin devreye girdiğini; fakat bunun da bir çözüm olmadığını söyleyen Öztürk, "Biz üretici olarak üstümüze düşeni yerine getiriyoruz; fakat üretip pazara getirdiğimiz ürünlere alıcı bulamadığımız için ürün elimizde kaldı. Bu durum bizi mağdur etti" dedi.

Bakla ve bezelye alım satımı işiyle uğraşan Hali İbrahim Öztürk de, "Ürünün üretici ile buluşabilmesi için aradaki tedarikçileri de rahat çalışabilmesi ve pazarların açık kalması gerekir. Hal ve pazarlar kapalı olursa, üretici ile tüketici buluşamaz. Cuma, cumartesi ve pazar günleri alım yapamadığımız için üretici de ürününü tarladan toplayamıyor. Yetkililerden soruna çözüm bekliyoruz" dedi.





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