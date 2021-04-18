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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Üreticiler bezelye hasadı için gün sayıyor

Üreticiler bezelye hasadı için gün sayıyor

-Bezelye tarlasından ve bezelyelerden görüntü

Fabrika Asad 

--Üreticilerden görüntü
--Üreticiler ile röportaj

( İZMİR -ÖZEL) İZMİR

- İzmir’in bezelye üretimi ile ünlü Ödemiş ilçesi Kaymakçı Mahallesinde bezelye pazara çıkmaya hazırlanıyor. 25 Mart ve 10 Nisan tarihlerinde meydana gelen don olayını atlatan üreticiler ürünün olgunlaşmasını bekliyor. İzmir'in Ödemiş ilçesinin Kaymakçı Mahallesinde yoğun şekilde üretimi yapılan bezelyenin hasadı için üreticiler gün sayıyor. Bezelye üreticisi Ali Arıkaner, bu yıl havanın iki kez don yapması nedeniyle hasat sezonunun geciktiğini belirtti.
Bezelyenin geçtiğimiz yıl toptan 3-4 lira arasında alıcı bulduğunu belirten Arıkaner, “Bu yıl üretim maliyetlerimiz katlandı. Üstüne soğuk havanın darbesini yedik. Dileriz emeklerimizin karşılığını alırız" dedi.
Bezelye alım satımı ile uğraşan Hüsnü Derin de Kaymakçı’nın bezelye yurdu olduğunu ifade ederek, "Mayıs başından itibaren yaklaşık 15 ton bezelye her akşam yurdun değişik ilerindeki hallere gönderilir. Bizim ürettiğimiz bezelyenin, toprak ve iklim özelliklerinden dolayı tadı da farklı olur. İri bezelyenin aksine taze taze bile yenilebilir. Çok sayıda tüketici bezelyeyi ayıklayıp derin dondurucuya atar. Konserve fabrikalarının çoğu da bezelyeyi bizim bölgeden alır” diye konuştu.
Derin, bezelyenin bölgede önemli bir kazanç kapası olduğuna dikkati çekerek, “Kaliteli tohum ve bilinci üretim ile bölgede adımızı duyurduk” sözlerine yer verdi. (OŞ-CA-
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