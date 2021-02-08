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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Üreticiden 5 TL'ye alınan muz pazarda 10 TL'ye satılıyor

Üreticiden 5 TL'ye alınan muz pazarda 10 TL'ye satılıyor

-Sera önünde koyun sürü gelmesinden görüntü

Pazarcı 

--Sera işçilerinin kahvaltı yapmasından görüntü
--Muz serasında çalışanlardan görüntü
--Emre Günal röp
--Ahmet Vural röp
--Avni Nural röp
--Mustafa Baysal röp
--Detay görüntüler

( ANTALYA )- Muz üreticilerinden tarladan sofraya artan fiyatlara tepki:“Pazarcı çiftçiden daha çok kazanıyor” ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde örtüaltı muz ve salatalık üretimi yapan çiftçiler, sattıkları ürünün son alıcıya 2-3 katı fiyata satılmasının sorumlusunun kendileri olmadığı, aracıların bunda etkili olduğunu aktardı. Pazarcının çiftçiden daha çok kazandığını belirten üreticiler, kendilerinden satın alınan ürünün tezgahlardaki fiyatı 2 katından fazla olduğunu söylediler. Türkiye'nin örtü altı sebze üretim merkezi Antalya'daki üreticiler, tarladan sofraya gelişindeki ciddi fiyat artı olduğu belirterek, kazananın kendileri değil, aracılar olduğunu sdile getirdi. “Bizde 5 TL, satılacağı yere gidene kadar 9.5 TL oluyor” Muz üreticisi Emre Günal, 8 yıldır çiftçilik yaptığını belirterek, muzun birçok işlemden geçip 12 ayda yetiştiğini söyledi.

Günal, “ Muzları yetiştiği zaman kesiyoruz. Dışarıdan halciler ve tüccarlar geliyor mallarımızı onlara veriyoruz. Muzları bizlerden aldıktan sonra işleyip diğer illere gönderiyorlar. Muzun bizden çıkış fiyatı 5 TL. Gelen tüccarın maliyetleri eklendiğinde dışarıya giden muzun fiyatı yükseliyor. Bizden 5 liraya çıkıyor ama satılacağı yere gidene kadar 9.5 TL gibi bir fiyat oluyor” dedi.
“Bizden 7 liraya muzu alıp, 10 liraya satıyorlar” Denizli’den Alanya’ya gelerek muz ticareti yapan tüccar Ahmet Vural ise üreticilerden aldıkları muzu 70-80 kuruş kar koyarak pazarcılara teslim ettiklerini belirterek, “Biz 1 liradan yukarı bir kar koyma şansımız yok. Ürüne en çok karı koyan pazarcılar. Mesela bizden 7 liraya muzu alıp, 10 liraya satıyorlar” ifadelerini kullandı. Avni Nural: “Pazarcı çiftçiden daha çok kazanıyor” Serasında salatalık yetiştiren Avni Nural, üretici olmak memnun olduklarını söyledi.

Nural, “Bizler Allah’a binlerce şükür yetiştiriyoruz. Tabii bu işin zorlukları çok oluyor. Şu anda salatalığın bizden çıkış fiyatı 4 TL. Tezgahlara ulaşana kadar fiyatların yükselmesi aracılardan oluyor. Pazarcı çiftçiden daha çok kazanıyor. Biz fazla bir şey kazanamıyoruz, benden 4 liraya çıkıyor pazarda 8 lira” şeklinde konuştu.

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