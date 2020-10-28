Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Üreten kadınlardan çocuklar için katkısız 'Anne Burger'

Üreten kadınlardan çocuklar için katkısız 'Anne Burger'

Burgerin yapılışı

Beraberlik Kooperatif Çalışan Kadın Salda 

-dükkan içinden detaylar
-Nihal Baştuğ röportaj
-Ayşegül Arslan röportaj

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'un Havza ilçesinde kurulan 'İlk Kıvılcım 1919 Havza Kadın Üretim Kooperatifi'nde yapılan ve tamamı doğal gıdadan oluşan 'Anne Burger', çocuklar tarafından beğeni ile tüketiliyor. Üreten ve üretmek isteyen kadınlardan oluşan İlk Kıvılcım 1919 Havza Kadın Üretim Kooperatifi'nde yapılan işler herkes tarafından takdirle karşılanıyor. İmece usulü çalışmayla birlikte kooperatifleşme bilinci ile üreten kadınlar evlerde yaptıkları tamamı el emeği ve doğal olan gıda ürünlerini dükkanda satışa sunuyor. Ayrıca bir araya gelen kadınlar çocukların daha sağlık beslenebilmesi için 'Anne Burger' üretimine başladı.
Organik sebzelerin ve sağlıklı köftenin, Havza'nın 'pıtıl' diye bilinen ekmeğiyle bir araya gelmesiyle eşsiz bir lezzet ortaya çıkaran kadınlar markalaşma yolunda hızla ilerliyor. Çocukların uğrak yeri olan dükkanda kadınlar üreterek ev ekonomisine katkı sağlıyor. Kooperatifte görev yapan Nihal Baştuğ, "Biz Havza'da kadınlar tarafından bir kooperatif kurduk. Biz kadınlar olarak gönüllük esası ve birlik beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Amacımız tüm kadınlara ulaşabilmek ve onların sesi olmaktır. Ben değil biz diyerek bir araya geldik. Bir 'Anne Burger' yaptık. Çocuklara daha sağlık şeyler beslemek istiyorum. Bunun için 'Anne Burger' yapmak istedik. Dışarıda katkılı ekmek, katkılı köfte yedirmemek için kendimiz yaptığımız bir yemeği yedirmek istedim. 'Anne Burger' yemek isteyen çok kişi oluyor. Markalaşma ile ilgili Havza Ticaret Odası ile iletişime geçildi" dedi.
Kooperatifte görev yapan Ayşegül Arslan ise, "Havza'da üreten, çalışan kadınlar ulaşmak onlara destek olmak adına oluşturduğumuz kooperatifte imece usulüyle çalışıyoruz. Kırsaldaki kadınlara ulaşmak onlara pazar alanı oluşturmak istiyoruz. Raflarda yer alan ürünleri bize güç katacaktır. Bingül Alış hocamız önderliğinde kurulan bu kooperatifte üretmeye devam ediyoruz. Bizi destekleyen Havza Kaymakamlığına, Havza Belediyesine, Havza Ticaret ve Sanayi Odasına ve tüm Havzalılara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
(FAU-SLH-
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!
Bankaların Koronavirüs DestekleriBankaların Koronavirüs Destekleri
İkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisiİkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisi
Türkiyenin Yerli Otomobili TanıtıldıTürkiyenin Yerli Otomobili Tanıtıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı