Unutulmaya yüz tutan yün yorgana talep arttı

-Yorgan dikimi

-Nuri Sever çalışması

-El ile dikimden detay

-Nuri Sever ile röportaj



( ORDU )- Unutulmuş mesleklerden olan yün yorgancılık, insanların ilgisini çekiyor, siparişler artıyor- 43 yıllık yorgancı Nuri Sever:- “Yün yorgana müthiş bir dönüş var ama çırak yok” ORDU



- Ordu’da, 43 yılı aşkın süredir yorgancılık mesleğini sürdüren Nuri Sever, kaybolmaya yüz tutan ve çırak bulamadıkları mesleklerine son yıllarda talebin arttığını söyledi.



Elyaf yorgana göre daha sağlıklı oldukları bilinen yün yorganlar, artık genç kuşak tarafından da tercih ediliyor. Altınordu ilçesinde 43 yıldır el sanatı yorgancılık mesleğini icra eden Nuri Sever, kaybolmaya yüz tutmuş olan sanatını sürdürüyor. Son kuşak olarak mesleği devam ettirdiklerini belirten Sever, insanların ‘bu meslekten para kazanamayız’ düşüncesi ile çırak olarak yetişmediklerini belirtiyor. İki çocuğunu okutup evlendiren Sever, kaybolmaya yüz tutan yün yorganlara ise son yıllarda talebin ciddi oranda arttığını belirtiyor. Normal bir yün yorgandan yaz günlerinde iki tane dikebildiklerini belirten Sever, fiyatların ise elyafa göre uygun olduğuna dikkat çekiyor. “Bu meslek tamamen yok olmaya yönelik” Mesleğini, yok olmaya yönelik olduğunu ve artık çırak yetiştiremediklerini söyleyen 67 yaşındaki Nuri Sever, “Fabrikasyon olan elyaf yorganlar bir ara gündeme geldi. Onlarla beraber o kişiler bıraktı. Şuanda bu iş üzerine maalesef kimse yetişmiyor. Bu nedenle de sona erecektir. Yün yorganın daha sağlıklı olduğu biliniyor. Elyaf yorganların kanserojen madde içerdiği uzmanlar tarafından söyleniyor. Yün, insanları terletmeyen ve romatizma hastalıklarına iyi geldiği biliniyor. Bölgemizde de çok sık bir şekilde kullanılıyor” dedi.

“Yün yorgana müthiş bir dönüş var” “Şuanda yün yorgana müthiş bir dönüş var. Ancak eleman açısından kimse yetişmiyor” diyen Sever, “Şu an insanlar yüne döndü ama işin devamı yetişmediği için biraz sıkıntılı. Gençler de yün yorgana dönüş yapmaya başladı.

Bunun romatizma hastalıklına iyi geldiği, terletmediği için sağlıklı bir şekilde kullanıyorlar. Önceleri evlerimiz sobalıydı, 5-6 kilo yün yaptırırlardı. Şimdi ise 2 buçuk-3 kilodan diktiriyorlar, var olan yorganlara göre kaliteli olduğundan ve ince olduğu için talep fazlalaştı. Kaybolmuş bir meslektir ama son kuşak olarak devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Sağlık açısından yün yorgan ön planda, nefes alıyor” Yün yorganların, elyaf olanlara göre daha sağlıklı olduğunun, uzamanlar tarafından söylendiğine dikkat çeken Nuri Sever, “Sağlık açısından yünün her zaman iyi olduğu büyüklerimiz tarafından da söyleniyor. Belirli bir yaş gurubu yün yorganı yaptırıyor ama gençler istemiyor. Nedeni ise fabrikasyon yorgan dikilmiş olarak alınıyor ve makinede sabah yıkanıyor ve akşam geri kullanılıyor. Ama sağlık açısından elyafın zararlı olduğu söyleniyor. Zaten elyaf, makineye girip sıcak suyu gördüğünde, hammaddesi petrol ve silikon olduğu için toplama yapıyor” ifadelerine yer verdi. Sever son olarak, yaz günlerinde günlük 2 adet yorgan dikebildiklerini, bir yorganın ise 200 liraya kadar teslim edilebildiğini, bunun da elyaf olanlara göre daha ucuz ve sağlıklı olduğunu sözlerine ekledi.

