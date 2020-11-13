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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Ünü dünyaya yayılan Derik zeytininin hasadı başladı

Ünü dünyaya yayılan Derik zeytininin hasadı başladı

Zeytin hasadı

İngiltere Yarış Gümüş Madalya Zeytinyağı Bronz Madalya 

-Ferhat Temel ile röportaj
-Detay Görüntüler

( MARDİN -ÖZEL) MARDİN

- Ünü dünyayı aşan ve aldığı ödüllerle adından söz ettiren Mardin'in Derik ilçesinde yetiştirilen zeytinin hasat dönemi başladı.
İngiltere'de düzenlenen Uluslararası Zeytinyağı Kalite Yarışmasında altın ve bronz madalya, temmuz ayında yapılan 'Japon Prize Uluslararası' yarışmasında gümüş madalya ödülü alan Derik zeytininin hasadına başlandı. Derik’te zeytincilik yapan Ferhat Temel, Derik zeytininin dünyaca ünlü olduğunu ve bu yılın verimli geçtiğini söyledi.

Temel, "Derik’te zeytincilik ile uğraşıyorum. Her sene eylül, ekim ve kasım aylarında zeytin hasadını yapıyoruz. Bu sene de verimli geçti Allah’a şükürler olsun. Hasadı yapıyoruz bitmek üzere. Zeytinimiz dünyaca ünlü bir zeytin. Gerek Londra’da gerek Japonya’da ödül aldı. Zeytinimiz tadımlık ve sofralıktır. Herkesi Derik zeytini almaya bekliyoruz. Zeytinyağı ile de ünlüdür. O da çok emek istiyor. 1-2 kişilik bir iş değil. Büyük bir grup olması gerekiyor hasat için. Rekoltemiz ağacın verimine bağlı. Bu sene zeytinler küçük kaldı, büyümedi. Onlarda zaten elekten geçince altta kalıyor. Hiçbir zeytin boşa gitmiyor. Eleğin üstünde kalan büyükler satılıyor. Küçük olanlarda satılıyor. En küçük boyuttaki zeytinler ve siyah olanlar zeytinyağı yapımında kullanılıyor. Hepsi değerlendiriliyor, ziyan edilmiyor” dedi.

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