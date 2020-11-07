Uluslararası Boat Show Denizcilik Fuarı - Fuar alanı drone çekimi - İSTANBUL
- Sergilenen teknelerin dron çekimleriİSTANBUL (AA) - Türkiye'nin deniz üzerinde gerçekleştirilen en büyük tekne satış organizasyonu "Uluslararası Boat Show Denizcilik Fuarı", Tuzla Viaport Marina'da başladı. 15 Kasım'a kadar sürecek fuarda fiyatı 50 bin liradan 70 milyon liraya kadar uzanan, her ihtiyaca göre 250 tekne sergileniyor.
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