Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Ülkeye giriş yapacak turistlere sevindirici haber

Ülkeye giriş yapacak turistlere sevindirici haber

EDESOB BAŞKANI KEMAL CİNGÖZ'ÜN AÇIKLAMASI

Alışveriş Lyon 

-ARŞİV GÖRÜNTÜLER

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş yapan vatandaşlara Sınır Kapısı’nda uygulanan zaman kaybettirici bazı işlemlerin kaldırıldığını açıkladı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'ye hava, kara ve deniz yolu ile gelecek tüm yolcuların son 72 saatlik negatif sonuçlu PCR testi ibraz etme zorunluluğu getirileceğini duyurmasının ardından, 30 Aralık 2020 tarihinden itibaren Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda da uygulanmaya başlayan PCR zorunluluğu devam ediyor.Milyonlarca Bulgaristan vatandaşı gelmişti2020 yılında 1 milyon 150 bin civarında Bulgaristan vatandaşının Edirne’ye geldiğini söyleyen Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, Kapıkule Sınır Kapısı’nda turistlerin beklemesine sebep olan pasaport fotokopisi, dosyalama gibi zaman kaybettirici işlemlerin kaldırıldığını açıkladı.
“Ekonomiye ciddi katkıları var”Zaman kaybettirici işlemlerin kaldırılmasının esnaf için sevindirici bir haber olduğunu söyleyen Başkan Cingöz, “Bulgaristan vatandaşlarının Edirne ve memleket ekonomisine ciddi katkısı var. Esnafa katkısı direk oluyor. Çoğunlukla alışverişlerini esnaftan yapıyorlar” açıklamasında bulundu.
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement