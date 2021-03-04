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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Turunç tatlısı kadınların gelir kapısı oldu

Turunç tatlısı kadınların gelir kapısı oldu

Turunç ve kazan detayı

Kazancı 

-Kazanda turunçların kaynaması
-Kevser Erdoğan turunç tatlısı ve kazan başında detay
-Kevser Erdoğan çocuğu ile birlikte detay
-Kevser Erdoğan ile röportaj
-kazan ve turunçlardan detay

( ADANA -ÖZEL)- Adana'da kadınlar, kara kazanlarda odun ateşinde yaptıkları turunç tatlısının kilosunu 18-20 TL'den satıyor ADANA

- Adana'nın Kozan ilçesinde kadınlar, kara kazanlarda odun ateşinde turunç tatlısı yaparak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.Turunçları 7 aşamanın ardından tatlıya dönüştüren kadınlar elde ettikleri gelirle aile bütçelerine katkıda bulunuyor.Bucak Mahallesinde geçimini turunç tatlısı yaparak sağlayan ve 2 çocuğuna tatlı kazanlarını kaynatarak bakan Kevser Erdoğan, "Sipariş üzerine satış yapıyoruz. Bir kadının kendi kazancını sağlaması çok güzel. Ekonomik özgürlüğümüz oluyor" dedi.
Turunç tatlısı yapmanın meşakkatli bir iş olduğunu söyleyen Erdoğan, "Turunçları bahçelerden topluyoruz dilimlere ayırıyoruz haşlıyoruz, kaynatıyoruz. Kayseri ve İstanbul'dan daha çok sipariş alıyorum. Her kazan 90 kilogram geliyor. Yılda en az bir ton turunç tatlısı yapıyorum. Turunç olduğu sürece yıllık 1 ton üretebiliriz. Turunç tatlısının kilosunu 18-20 TL arasında satıyorum" diye konuştu.

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