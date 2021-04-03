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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Türkşeker Ankara’da ilk serasını kurdu: İlk ürünler raflarda yerini aldı

Türkşeker Ankara’da ilk serasını kurdu: İlk ürünler raflarda yerini aldı

Türkşeker tarafından hazırlanan tanıtım videosu

( ANKARA ) ANKARA

Fabrika Asad Market Raks Lyon 


- Türkşeker tarafından, Ankara’da yılda bin ton salkım domates elde edilecek sera fabrikası kuruldu. Türkşeker bin ton ‘salkım domates’ hasat edeceği ilk sera fabrikasını Ankara Şeker Fabrikası yerleşkesine kurdu. Sera 23 bin metrekare üzerine kuruldu. Topraksız yarım yapılan seraya 50 bin de fidan dikildi. Çoğunlukla kadınlara istihdam sağlanan serada ısıtma giderlerinin yüzde 50’si Ankara Şeker Fabrikası’nın kondanse suyu kullanılarak karşılanıyor. Serada ısıtma maliyetleri bu şekilde minimize edilirken soğutma giderlerinden kurtulan Ankara Şeker Fabrikası ise yılda bir milyon lira tasarruf ediyor. Ankara’daki domates üretimine büyük katkı sağlamayı planlayan serada halka sağlıklı ürünlerin ulaştırılması hedefleniyor. Geçtiğimiz günlerde ise domateslerin hasadına başlanarak, Ankara’daki yerel marketlerde satışa sunuldu. Türkşeker, Ankara Şeker Fabrikası’nda pilot uygulama olarak hayata geçirdiği seracılık faaliyetlerini diğer fabrika alanlarında kuracağı seralarla yaygınlaştırmayı amaç ediniyor.
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