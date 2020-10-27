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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Türkiye’nin hayvan yemi Gaziantep’ten

Türkiye’nin hayvan yemi Gaziantep’ten

slajlardan detay

Asad Mısır Hayvan 

-hasıladan detay
-çiftçilerden röp
-ziraat oda başkanı ile röp

( GAZİANTEP ) - (ÖZEL HABER)- Gaziantep’te ikinci ürün sevinci GAZİANTEP

- Gaziantep’te yetişen ve ikinci kez hasadı yapılan slajlık yemler Türkiye’nin dört bir tarafındaki hayvan çiftliklerine gönderiliyor. Gaziantep’in Araban ovasında yetişen ve bu sene ikinci ürününün hasadının da yapıldığı yemlik slajlar Türkiye’de birçok bölgede bulunan hayvan çiftliklerine gönderiliyor. Çiftçiler ikinci ürünün hasadından memnun olurken, fiyatlardan ise dert yandı. Samanın fiyatının 700 kuruş olduğunu ifade eden çiftçiler, slajın fiyatının ise 160 kuruş olduğunu ve bunun kendilerini üzdüğünü belirtti.
“2. ürünümüz bereketli geçiyor” Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun slajların Türkiye’nin dürt bir tarafına gönderildiğini ifade ederek, “Bu slajlık yem oluyor. Hasadımız başladı.
çiftliklere gönderiliyor. Bu bizim ikinci ürünümüz slajı eken çiftçilerimiz şuanda şikayetçi slajdan zarar ediyor. Slaj mısırdan oluyor. Protein doludur. En kaliteli yemlik mısır burada oluyor” dedi.
“700 kuruş, Slaj ise 160 kuruş” Samanın şuanda 700 kuruş, Slaj ise 160 kuruş olduğunu söyleyen Altun, “Saman şuanda 700 kuruş, Slaj ise 160 kuruş ve bu slaj hayvanlara daha çok yarıyor. Çiftçilerimiz bu düşük ücretin düzelmesini istiyor. Burada birinci ürünü 6. Ayda başladık. 2. Ürüne ise şimdi başlıyoruz. Sarımsak ve buğday yerine ekilir. Türkiye’nin her tarafına yemlik olarak hayvan çiftliklerine gidiyor. Hayvanlara verildiğinde süt oranı artar hem de daha besi olur” diye konuştu.
Çiftçiler ise, bunun hayvanlara turşu niyetine verildiğini, şuanda bunu anlaşmalı olarak Malatya’ya gönderdiklerini ifade eti. (LO-SD-
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