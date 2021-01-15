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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Türkiye’nin balık üretim merkezi: Fırat Nehri

Türkiye’nin balık üretim merkezi: Fırat Nehri

drone görüntüsü

Yumurta Lyon Alabalık Trol 

-Kuluçkahaneden detaylar
-Yumurtalardan detaylar
-Yumurta sayım ve ayırma makinesi detaylar
-Röportaj
-Üretim haneden son detaylar

( ŞANLIURFA -ÖZEL-DRONE)- Fırat Nehri üzerine kurulu tesis ve kuluçkahaneler ile yılda 10 milyon balık üretiliyor ŞANLIURFA

- Türkiye’de çiftlik balıkçılığı ekonomiye önemli katkı sağlıyor. Çiftliklerden sofralara gelen balıkların büyük bir kısmı ise Fırat Nehri üzerinde kurulu tesis ve kuluçkahanelerde üretiliyor.Yılda 10 milyon balık üretimi yapabilme kapasitesine sahip kuluçkahanelerde balıkların yumurtadan sofralara kadar uzanan yolculuğu yüzyıllardır birçok coğrafyayı bereketlendiren Fırat Nehri’nde gerçekleşiyor. Balıkların hangi işlemlerden geçtiğini anlatan işletme sahibi Göker Toprak, "Yılda 10 milyon yavru kapasiteli kuluçkahanemizde yavru üretimi gerçekleştiriyoruz. Burada anaç balıklardan sağım yapıyoruz bu süre zarfı bizim için zorlu geçiyor ve onun haricinde ise yumurtaların her birini canlı tutmak çok zor bunların hepsi bizim için meşakkatli geçiyor” dedi.
Yavruların yumurtadan suyun sıcaklığına göre çıkmaya başladığını ifade eden Toprak, “15 gün gibi bir süre gözleniyor bu süre suyun sıcaklığına göre değişiyor ve bir ay gibi bir sürede de balık yumurtadan çıkmış oluyor. Burada sağımından tutunda teker teker sürekli ilaçlanması ve kontrol edilmesi gereken 7 gün 24 sat takip edilmesi gereken bir iş. Burada yetiştirip büyüttükten sonra havuzlarımıza alıyoruz daha sonra Fırat Nehri üzerinde üretime devam ediyoruz” diye konuştu.
Türkiye’nin her yerine satış yaptıklarını kaydeden Toprak, başta alabalık, somon olmak üzere havyar üretimi de yaptıklarını söyledi.


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