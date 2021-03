Türkiye’nin 3. büyük göktaşına Amerika’dan talipli çıktı

-arşiv görüntüler



( ÇORUM )- ABD’li alıcının göktaşı için gramına 3 dolar teklifte bulunduğu bildirildi ÇORUM



- Çorum’un Alaca ilçesinde bir nohut tarlasında bulunan Türkiye’nin 3. büyük göktaşı olan Gerdekkaya meteoritine Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) alıcı çıktı. ABD’li alıcının göktaşı için gramına 3 dolar teklif ettiği öğrenildi.Gerdekkaya köyünde Mutlu Yılmaz ve Revdet Erdoğan tarafından 2019 yılında bulunan göktaşının analizleri UCLA Üniversitesi’nde (Univercity of California at Los Angeles) dünyanın önemli bilim adamlarından öğretim üyesi Prof. John Wasson tarafından yapılmıştı. Yapılan analizlerde göktaşının içerisinde krom, kobalt, nikel, bakır, altın, galyum, animon, tungsten, renyum, iridyum, plantinyum ve ağırlıklı olarak demir olduğu tespit edilmişti. 68 kilogram ağırlığındaki göktaşı bilim dünyasında ise Gerdekkaya meteoriti olarak literatüre geçti. Çorum Valiliği ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün girişimleriyle Çorum Müzesi’nde sergilenen göktaşını 4 bine yakın kişi ziyaret etti.2 yıl önce bulduğu göktaşını satmak istediklerini dile getiren Mutlu Yılmaz, “Ben çiftçiyim. Satış için süreç nasıl işler bilmiyorum. Devlet büyüklerimizin yardımcı olmasını istiyorum. Taşa Amerika Birleşik Devletleri'nden talip var. Gramına 3 dolar teklif sundu. Şu an taşı kendimiz muhafaza ediyoruz. Yurt dışına satışında bize kolaylık sağlanmasını istiyoruz. Sonuçta ülkemize döviz girecek. Ülke ekonomisine katkıda bulunacak” dedi.

Göktaşının Çorum Müzesi’nde sergilendiğini hatırlatan Yılmaz, sergilendiği dönemde göktaşına yoğun ilgi gösterildiğini sözlerine ekledi.



