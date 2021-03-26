-- Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Dr. Mohammad Monirul İslam'ın açıklamaları

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( İSTANBUL ) "Türkiye ile Bangladeş'in ticaret hacmi hedefi 2 milyar dolar"- Bangladeş bağımsızlığının 50’inci yıl dönümünü kutluyor İSTANBUL



- Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Dr. Mohammad Monirul İslam Bangladeş’in bağımsızlığının 50’inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuştu.

Başkonsolos İslam, Türkiye ve Bangladeş arasındaki kültürel ve ticari işbirliklerinin geliştirilmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Dr. Mohammad Monirul İslam İstanbul’da düzenlenen etkinlikte Türk siyasi temsilciler, iş insanları, akademisyenler ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bangladeş’in bağımsızlığının 50’inci yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşen etkinlikte konuşan Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Dr. Mohammad Monirul İslam, Türkiye ile kültürel ve ekonomik işbirliğini geliştirmek istediklerini söyledi.



Bangladeş ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 1 milyar doların altında olduğunu söyleyen İslam, Türkiye ile kısa vadede 2 milyar dolarlık bir ticaret hacmini hedeflediklerini ifade etti.

"Bangladeş ve Türkiye arasındaki ekonomik işbirlikleri giderek gelişiyor" Bangladeş’in son 50 yılda sosyoekonomik olarak ciddi başarılara imza attığının altını çizen Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Dr. Mohammad Monirul İslam, "Göç ve yoksullukla mücadelede önemli başarılara imza attık. Hükümetimizin yatırım dostu politikaları var. Bangladeş, Türk işadamları ve yatırımcılar için fırsatlar barındırıyor. Bangladeş ve Türkiye arasındaki ekonomik işbirlikleri giderek gelişiyor. Bangladeş ve Türkiye arasındaki ilişkileri daha ileriye taşımak istiyoruz. Son dönemde Türk firmalardan Arçelik ile Aygaz Bangladeş’te yatırımlar yaptı. Bu yatırımlarla birlikte yeni fırsatlarda doğuyor. Bu ilişkileri geliştirmek istiyoruz" dedi.

"Türk yatırımcıları Bangladeş’e bekliyoruz" Türkiye ile Bangladeş ticaret odalarının işbirlikleri için adımlar attıklarına da değinen İslam, "Şubat ayında DEİK ve Bangladeş ticaret odamız mutabakat anlaşması imzaladı. Özel sektörlerimizdeki ekonomik işbirliği bu anlaşmalar ile katlanarak artacaktır. Sadece siyasi ve ekonomik alanda değil, kültür ve turizm alanında da işbirliğimiz gelişiyor. İnsani bağlarımızın güçlenmesi önemli. Her iki ülke halkının yararına aramızdaki potansiyeli gerçekleştirmekten sorumluyuz. Şubat ayında az gelişmiş ülkeler kategorisinden gelişmekte olan ülkeler kategorisine geçtik. Bu gelişim ile ilişkilerimiz daha üst seviyelere taşınacaktır. Türk yatırımcıları Bangladeş’e bekliyoruz" diye konuştu.

(MRT-MFA-E)



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