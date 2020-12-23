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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Türkiye’den Çin’ gidecek ikinci ihracat treni son durak Kars’ta

- Türkiye’den Çin’ gidecek ikinci ihracat treni son durak Kars’ta

Gar Binası'ndan genel ve detaylar

Buzdolabı Vagon Yurt Dışı İhracat 

-Trenin Kars Garı'na girişi genel ve detay görüntüler

( KARS ) KARS

- Çin'e gitmek üzere Tekirdağ Çerkezköy'den hareket eden ikinci ihracat treni, Türkiye’nin Kafkasları açılan kapısı olan sınır kentti Kars’a ulaştı. 3 gün önce Çin'e yola çıkan ikinci ihracat treni, 42 vagon-konteyner içinde bin 400 buzdolabı yüküyle saat 10.20'de Kars Tren Gar’ına girdi. İhracat treni, yaklaşık yapılacak gümrük işlemlerin ardından yeniden Gürcistan’a hareket edecek. Gürcistan Ahılkelek İstasyonu'ndan yurt dışına çıkış yapacak olan tren, sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehrinde olacak. İkinci ihracat Treni, toplam 8 bin 693 kilometre yol kat edecek. (KRS-AT)
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