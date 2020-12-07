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( SİVAS ) SİVAS



- Türkiye’ den Çin’ e giden ilk İhracat treni Sivas’ta Bostanyaka istasyonuna ulaştı. Türkiye’den Çin’e doğru hareket eden ilk ihracat treni 04 Aralık 2020 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından İstanbul'dan uğurlanmıştı. 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin’ e ulaştırması planlanan tren bugün akşam saatlerinde Sivas’ın Bostankaya istasyonuna ulaştı. Burada treni, TCDD Taşımacılık A. Ş Sivas Bölge Müdürü Erhan Tepe, TCDD Sivas Yük Servis Müdürü Abdullah Yücel ve TCDD Araç Bakım Servis Müdürü Mukadder Yeğin karşıladı. Türkiye’de üretilen soğutucuları taşıyan tren yurt içerisindeki yolculuğunu 2 bin 323 kilometrelik demir yolunu kat edip 08 Aralık 2020 Salı günü akşam saatlerinde tamamlayarak Kars’ a varacak. Kars’tan sonra Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını kullanarak Çin’e doğru yoluna devam edecek. Toplamda 8 bin 693 km yol kat edecek. (OE-GF-



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