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( İSTANBUL ) -"Türkiye'deki girişimcilik ruhu er ya da geç inovasyona dönüşecektir"-Türkiye'de inovasyonun geleceği konuşuldu İSTANBUL



- Imperial College ve Eczacıbaşı Topluluğu iş birliğinde 'Türkiye'de inovasyonun geleceği' konulu etkinlik düzenlendi.

Gerçekleşen online toplantıda konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, inovasyon konusunda çok çalışmanın, toplum ve ülkeleri daha iyi yerlere götüreceğini belirterek, "Gelecek için en büyük umudum bunun gelişmesidir. Türkiye'deki girişimcilik ruhu er ya da geç inovasyona dönüşecektir" dedi.

Imperial College ve Eczacıbaşı Topluluğu iş birliğinde online düzenlenen 'Türkiye'de inovasyonun geleceği' konulu etkinlik gerçekleşti. Türkiye’de inovasyonun geleceğinin tartışıldığı etkinlikte, Imperial College mezunu Türkler, mevcut Türk öğrenciler, yeni başvuru yapan öğrenciler ve basın mensupları bir araya geldi. Imperial College Başkanı Alice Gast ile Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, Imperial College Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fırat Güder de Covid-19 teşhisinde anlık sonuç veren, silikon tabanlı çip çalışmalarına ve inovasyonun önemine ilişkin bilgiler paylaştı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Bülent Eczacıbaşı, inovasyon konusunda çok çalışmanın, toplum ve ülkeleri daha iyi yerlere götüreceğini belirterek, "İnovasyon sürdürülebilirliğin de itici gücü, bunlar birbirlerini destekleyen bir döngü gibi. Gelecek için en büyük umudum bunun gelişmesidir. Umarım Türkiye'deki girişimcilik ruhu er ya da geç inovasyona dönüşür. Dünya inovasyon endeksine göre Türkiye 51'inci sırada, aslında 2016'ya göre biraz geriye düştü. Pek çok kaynağın yıllar içerisinde inovasyona yönelik artmasına rağmen istenilen geri dönüş sağlanamıyor. Bu kaynakları yeterince etkin yönetemedik. Bu, pek çok gelişmekte olan ülkenin de yaşadığı bir sorun" ifadelerini kullandı. "İngiltere'nin inovasyon deneyiminden alacağımız çok şey var" Gençlerin daha canlı bir kültür ve sanat ortamının olduğu şehirleri tercih ettiklerinin altını çizen Eczacıbaşı, "İngiltere'nin inovasyon deneyiminden alacağımız ve öğreneceğimiz pek çok şey var. Devletimizin bu konuda desteği bulunuyor. Daha çok inovasyon ile etkili olabiliriz. Ülkenin sanayileşme stratejisi ile akademinin inovasyon stratejisinin birbiriyle bağlantılı olması gerekiyor" dedi.

"Türkiye ile bağlarımız çok güçlü" Prof. Alice Gast, eğitim ve inovasyon açısından çok güçlü bir merkez olduklarını belirterek, "Türkiye ile bağlarımız çok güçlü. Türkiye'den şu an 80 öğrencimiz ve yaklaşık 20 akademik personelimiz var. Mezunlarımızda da hem Türkiye'den hem dünyadan çok zengin bir camiamız var. Geçen 5 yılda 450'nin üzerinde akademik makale ve yayında Türkiye'deki üniversite ile araştırmacılarla iş birliği yaptık" diye konuştu.

Deloitte Global Partneri ve Deloitte Türkiye Eski Üst Yöneticisi Humpry Hatton ise İstanbul'da çok ciddi bir girişim kültürü olduğunu belirterek, "İstanbul Londra'nın iki katı bir şehir. Eğitim alan veya girişimcilik yapan çok daha fazla insan var Londra'ya kıyasla ve sanırım İstanbullular İngilizlere göre risk almayı seviyor. Türkiye'de bir girişimcilik ruhu var" dedi.

(MFA-AG-E)



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